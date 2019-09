Il talento francese piace a mezza Europa e i bianconeri lo seguono da vicino. L'estate scorsa Aulas ha rifiutato 45 milioni dal City, dove Guardiola farebbe follie per averlo.

di Andrea Bracco - 24/09/2019 11:42

Uno dei giovani centrocampisti destinati a infiammare la prossima sessione di mercato gioca in Francia, nel Lione, uno dei settori giovanili più floridi d'Europa. Si chiama Houssem Aouar e, in questa stagione, è riuscito a prendersi definitivamente una maglia titolare nel proprio club. Il talento di casa lionese ha preso il posto del partente Nabil Fekir all'interno dell'impianto tattico studiato dal nuovo allenatore Sylvinho che, da interno, lo ha alzato di qualche metro per sfruttarne al meglio la pericolosità tra le linee e la bravura nell'inventare l'ultimo passaggio. Le sue prestazioni non passano inosservate ormai da tempo: nell'estate del 2018 addirittura il Barcellona si era adoperato per strapparlo all'OL, ma le richieste altissime del presidente Aulas avevano fatto desistere Abidal dall'affondare il colpo.

Oggi sembrerebbero invece essere Juventus e Manchester City le due società più vicine al fortissimo centrocampista francese di 21 anni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri avrebbero più volte sondato la disponibilità per strappare Aouar alla concorrenza. Per farlo, sarebbero già avvenuti alcuni incontri in terra francese, dove gli emissari juventini avrebbero informato la controparte che, nel momento in cui il giocatore fosse finito in vendita, la Juventus sarebbe stata molto interessata a imbastire un proficuo tavolo di trattativa. Il calciatore attualmente è vincolato al club transalpino con un contratto fino al 2023 e, proprio per questo motivo, la valutazione del suo cartellino è molto alta.

Aulas continua comunque a resistere: a Lione, da qualche anno, è partito un progetto di rifondazione quasi totale, che ha colpito trasversalmente la guida tecnica della squadra (dopo parecchio tempo c'è stato un avvicendamento in panchina) ma anche la rosa, smagrita dai pesanti addii di gente come Lacazette, Gonalons, Ghezzal e lo stesso Fekir. Aouar viene considerato ancora molto giovane, con parecchi margini di miglioramento: la dirigenza sa che, magari tra un paio di stagioni, potrebbe rivenderlo a un prezzo anche più alto. A tutto ciò va aggiunta la cronica difficoltà nell'andare a trattare con Aulas, un personaggio abbastanza pittoresco e poco incline al dialogo.

Houssem Aouar, centrocampista del Lione: il francese è uno dei gioielli della nuova nidiata di talenti lionesi. Classe 1998, piace a Juventus e Manchester City, dopo essere stato più volte avvicinato dal Barcellona

Aouar e il retroscena di mercato: poteva andare al Manchester City

Juventus in prima fila e Barcellona sullo sfondo ad osservare la situazione, dicevamo. A giocare un ruolo molto importante sarà però il Manchester City che, secondo quanto riportato dai media inglesi, l'estate scorsa avrebbe provato a chiudere per Aouar trovando però l'opposizione di società e giocatore. Dopo aver speso parecchi milioni per acquistare Rodri, Cancelo, Angelino e Pedro Porro, la proprietà mancuniana sarebbe ancora stata disposta a metterne sul piatto 45 per consegnare a Guardiola uno dei suoi pallini, un giocatore del quale si è follemente innamorato durante la doppia sfida con il Lione della scorsa Champions League.

Nonostante le belle cose che si sentono e leggono, Aouar non ha iniziato benissimo la stagione: Sylvinho lo ha portato definitivamente a occupare il ruolo di trequartista e lui ha risposto con prestazioni in chiaroscuro, complice anche il momento non troppo fortunato che sta passando l'intera squadra. A oggi ha collezionato 7 presenze con 1 solo gol segnato, ma per salire di giri c'è ancora tempo. Nato come interno sinistro di centrocampo, il classe 1998 sa abbinare con profitto qualità e quantità, diventando un elemento imprescindibile quando è in serata di grazia. L'impressione è che Aulas chieda ben più dei 45 milioni offertigli durante il calciomercato estivo. Per meno di 60, la stessa cifra di Ndombelé, Aouar non si muoverà. Tutte le pretendenti sono avvertite.