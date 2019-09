Il primo nato nel terzo millennio a segnare in Bundesliga, passato in estate in Baviera, fatica a trovare spazio. Il tecnico Kovac: "Investimento sul futuro".

di Franco Borghese - 24/09/2019 12:09 | aggiornato 24/09/2019 22:14

Non gioca. E alla sua età non è la condizione ottimale. Jann-Fiete Arp non riesce a ritargliarsi uno spazio al Bayern Monaco. In estate ha lasciato l'Amburgo, casa sua, per poco meno di 2 milioni di euro. Una cifra bassissima per le attuali valutazioni che vengono fatte sul calciomercato ma soprattutto per il talento del giocatore in questione. Lui il primo classe 2000 a segnare un gol nel massimo campionato tedesco. Pur giovanissimo è quindi già entrato nella storia della Bundesliga e chi lo conosce giura non sia un caso.

Su Fiete Arp sono infatti in molti a scommettere. In estate ha impressionato a suon di prestazioni positive. Anzi, positivissime. Contro il Tottenham ha perfino segnato. Ma nonostante questo mister Niko Kovac non lo prende mai in considerazione per le partite della prima squadra del Bayern Monaco. Per ora il giovane attaccante tedesco non ha messo il piede in campo nemmeno per uno spezzone di gara. E perfino con la seconda squadra dei bavaresi, impegnata nella terza divisione nazionale, gioca poco e nulla (appena 69 minuti totali).

Non la situazione ideale per un ragazzo così giovane che all'Amburgo ha dimostrato di poter giocare a certi livelli. Avrebbe bisogno di maggiore spazio, di maggiore fiducia, e sta facendo di tutto per far capire a società e allenatore di meritarsi uno spazio. Arp è infatti molto ambizioso, tanto da allenarsi da solo nel centro sportivo anche nei giorni di riposo. Già in estate, in realtà, aveva deciso di accorciare le proprie vacanze per allenarsi con la squadra U23. Eppure non riesce a giocare.

Fiete Arp, classe 2000, è l'attaccante del futuro del Bayern Monaco

Al Bayern Monaco al momento non riflettono nemmeno sul prestito del ragazzo. In società c'è la convinzione che, vista la sua ambizione, il momento di difficoltà non possa che fargli bene. C'è la convinzione che lo aiuterà a crescere. Perché deve imparare che le cose, specie a certi livelli, se le deve conquistare.

Niko Kovac, proprio per stimolarlo, lo ha paragonato a un'azione. Come se Arp fosse un investimento in banca. Sta a lui dimostrare di poter fruttare:

Fiete per noi è un investimento per il futuro. Se si comprano delle azioni si aspetta che salgano, noi facciamo lo stesso con lui ed ciò che fanno molti club con altri giovani. Questi giocatori vanno presi presto per spendere poco, prima che il valore aumenti.

Non gioca. E alla sua età non è l'ottimale. Eppure al Bayern Monaco sono convinti che proprio questo periodo possa aiutare Fiete Arp a crescere. E a rivelarsi un ottimo investimento in banca.