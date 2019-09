Sul ring si sfidano Rey Mysterio, Ricochet, AJ Styles, Shinsuke Nakamura e Robert Roode: in palio una titleshot per la Universal Championship.

di Marco Ercole - 23/09/2019 12:02 | aggiornato 23/09/2019 15:07

Siamo al Chase Center Experience di San Francisco (California), la WWE è pronta per tornare in azione a poco più di una settimana di distanza da Clash of Champions, il PPV che ha confermato la leadership di Seth Rollins, vincitore su Braun Strowman nell'Universal Championship Match, così come quella di Becky Lynch, che invece ha avuto la meglio su Sasha Banks.

E se per quest'ultimo caso la faida è ancora in ballo, nel primo si può momentaneamente dichiarare conclusa, visto che a Elimination Chamber è già stato annunciato un match contro "The Fiend" Bray Wyatt e proprio in questa puntata ci sarà addirittura un Fatal-5 Way Match per sancire il prossimo sfidante del BeastSlayer.

Sul ring ci saranno insieme Rey Mysterio, Ricochet, AJ Styles, Shinsuke Nakamura e Robert Roode, in palio appunto una title shot da esercitare nella puntata di Raw del 30 settembre, quella che la WWE sta pubblicizzando come la Season Première del roster rosso.

WWE WWE Raw, puntata del 23 settembre 2019

Fatal-5 Way Match in programma a WWE Raw

Non è finita, già annunciato anche il re-match della finale del King of the Ring, con Chad Gable che proverà a prendersi la rivincita su Re Corbin. E ancora Sasha Banks affronterà Nikki Cross, con Bayley e Alexa Bliss ai rispettivi angoli.

Questo e molto altro nella puntata di Raw del 23 settembre 2019, che vi racconteremo come sempre qui a FOXSports.it con WWE News e Highlights.

