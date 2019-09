La risposta dell'attore di Hollywood non chiude completamente la porta, anche se non nelle vesti di lottatore.

23/09/2019

Attualmente è protagonista nella sale cinematografiche con "C'era una volta a... Hollywood" ("Once Upon a Time in... Hollywood"), la nona perla di Quentin Tarantino. A breve raddoppierà con l'uscita di "Ad Astra", film di fantascienza diretto da James Gray che uscirà in Italia al cinema il 26 settembre. Momento decisamente molto impegnato dal punto di vista lavorativo per Brad Pitt, che nel corso delle varie presentazioni di quest'ultima pellicola, ha avuto anche un incontro ravvicinato con il wrestling WWE.

Intervistato dalla dipendente della compagnia di Vince McMahon, Cathy Kelly, all'attore statunitense è stato domandato se un fosse possibile vederlo a un evento WWE.

E nel momento in cui lui ha risposto "sì", probabilmente fraintendendo il vero senso della richiesta, ecco che è scattato in automatico un siparietto divertente. "Potremmo vederti a un evento WWE?", è la domanda iniziale dell'intervistatrice, cui segue la risposta: "Certo, sono aperto a tutto".

Brad Pitt e la possibilità del wrestling WWE

Wrestling, Brad Pitt strizza l'occhio alla WWE

A quel punto Kathy insiste: "Ok, noi andiamo spesso a Los Angeles, sarebbe perfetto. A casa tua...". Brad Pitt, ancora non del tutto consapevole del reale fine della domanda, ha replicato di nuovo: "Certo, vediamo cosa succede...". Arrivati a questa nuova sincera apertura, Kelly esce allo scoperto e arriva direttamente al punto: "Faresti il manager o ti piacerebbe lottare nel ring?".

Ecco allora che l'attore, rendendosi conto, fa un piccolo passo indietro, ridendo: "No, ma tu mi stai dicendo di lottare? Davvero? Diavolo, no. Meglio come spettatore. Ti immagini?".

E con le parole di Cathy Kelly: "Sai, le cose folli vanno fatte...", e la successiva risposta di Brad Pitt ("Dio..."), si conclude questo siparietto. Chissà che non possa portare almeno a un cameo dell'attore sui ring WWE. Da lottatore sarebbe eccezionale, potrebbe rispolverare gli insegnamenti maturati nella lotta in Fight Club o The Snatch. Ma anche come spettatore, sarebbe comunque un'esperienza particolare.