Decide una rete di Gabbiadini.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 23/09/2019 07:56 | aggiornato 23/09/2019 10:01

Sampdoria-Torino è stato uno dei tre match delle 15 validi per la 4ª giornata di Serie A. La Sampdoria è scesa in campo cercando la prima vittoria in stagione: per la squadra di Di Francesco, infatti, tre sconfitte nelle prime tre gare di campionato. Il Torino invece ha voluto riscattare la sconfitta subita in casa contro il Lecce nel monday night della prossima giornata.

Finisce 1-0 per i blucerchiati, decide una rete di Gabbiadini. Il turno infrasettimanale vedrà la Sampdoria impegnata in casa della Fiorentina, mercoledì alle 21, mentre il Torino ospiterà il Milan nel match di giovedì sera. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Torino 1-0: