Dopo 4 giornate la nostra classifica sta già rispecchiando in linea di massima valori delle squadre e pronostici estivi, mentre nelle maggiori leghe europee vigono le sorprese.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 23/09/2019 13:07

È così da sempre. Nelle prime due o tre giornate di ogni campionato, dalla Serie A alla Premier League, è normale che la classifica ospiti ai primi posti squadre che, hanno infilato un paio di risultati positivi, magari approfittando di un calendario favorevole, e che magari qualche big zoppichi ancora, vuoi a causa di una preparazione estiva pesante oppure perché introdurre nuovi acquisti in un meccanismo collaudato richiede comunque un adeguato lasso di tempo.

Prima o poi, però, arriva il momento in cui la graduatoria viene rimescolata come fosse un mazzo di carte che, quando le giri e le scopri, ti accorgi che le sorprese stanno a zero. O quasi: vedi il caso del Leicester di Ranieri che nel 2016 approfittò di una serie di congiunzioni astrali favorevoli e probabilmente quasi irripetibili per piazzare un colpaccio che, non per niente, rimarrà a lungo nella storia del calcio.

In Serie A, per esempio, quest'anno erano partiti forte Torino e Bologna. I granata, capolista insieme a Inter e Juventus dopo due giornate, sono poi crollati inaspettatamente in casa di fronte al Lecce e al quarto turno sono riusciti nell'impresa di risuscitare una Sampdoria alle prese con difficili problemi societari, mentre i rossoblù emiliani, dopo aver dato il 110% nei primi turni in onore del loro tecnico Mihajlovic, domenica sono stati beffati da Dzeko nel recupero.

Il Bologna aveva avuto un ottima partenza anche in onore di Mihajlovic

Serie A: tutto secondo pronostico

In effetti, se la classifica della Serie A sta già rispecchiando in linea di massima i valori delle squadre e i pronostici estivi è anche perché fra chi sta davanti c'è chi ci ha creduto fino all'ultimo - proprio come la Roma che a Bologna ha vinto appunto al 94' o come l'Atalanta che ancora a 6 minuti dalla fine perdeva 0-2 contro la Fiorentina - un segno, quello, di maturità, di esperienza e di determinazione. Tutte doti che spesso valgono appunto anche punti in classifica. C'è tempo per ribaltare tutto ma intanto, dopo quattro turni, in zona Champions League ci sono Inter, Juventus, Napoli e Roma, mentre oggi in Europa League andrebbero Lazio e Atalanta. Salvo il Milan, che ha comunque tutto il tempo per riprendersi, le sorprese stanno già a zero, insomma.

In Serie A la classifica comincia a rispettare i pronostici

Premier League: big Six separate

Tutto il contrario di quanto sta avvenendo ancora nelle maggiori leghe europee. In Premier League, per esempio, le Big Six si sono spezzate in due tronconi: nel primo ci sono Liverpool, Manchester City e Arsenal che oggi sarebbero in Champions League (insieme al Leicester) mentre nel secondo viaggiano Tottenham, Manchester United e Chelsea che al momento starebbero fuori anche dall'Europa League. I Reds filano a velocità doppia - unici insieme all'Inter ad averle vinte tutte - il City è un tritasassi e i Gunners arrancano per tenere la posizione, mentre per quanto riguarda le tre "di retroguardia", il rischio è che non tutte riescano a recuperare. Se infatti il Tottenham sembra avere le potenzialità per andare oltre una situazione momentanea, Red Devils e Blues stanno pagando problemi di mercato estivo e forse, sia pure in termini diversi, di panchina.

6 down

32 to go



Here's how things stand in the #PL pic.twitter.com/gah2yTMTfT — Premier League (@premierleague) September 23, 2019

La Liga è un frullatore

E se la Premier offre qualche sorpresa, la Liga sembra addirittura un frullatore. In tutti i sensi, perché Zidane, dato già per "dead man walking", ha portato invece il Real Madrid in cima alla classifica alla pari con l'impronosticabile Athletic Bilbao e davanti a Granada e Real Sociedad, un poker da Champions League che a inizio campionato i bookmaker di Londra probabilmente neanche quotavano. Dietro di loro, in zona Europa League, ci sono Siviglia, Atletico Madrid e Villarreal, mentre il Barcellona - alla peggiore partenza da 25 anni a questa parte - divide l'ottava piazza con Levante e Osasuna. E al momento, con Valverde sulla graticola, Messi e Griezmann rischiano di doversi trovare un hobby per le sere di metà settimana della prossima stagione.

Messi incredulo dopo la sconfitta di Granada

La situazione in Bundesliga e in Ligue 1

Meno eclatanti le sorprese in Bundesliga, dove, per quanto riguarda la Champions League, da anni a quello di Bayern Monaco e Borussia Dortmund si è aggiunto "l'abbonamento" del Lipsia. E le tre "prenotazioni" sono già state confermate alla reception, dove qualche "brusio" ha destato l'arrivo del Friburgo, attualmente terzo insieme ai gialloneri. E persino in Ligue 1 non è ancora partita la solita corsa solitaria del PSG - che ne ha già persa una - e mentre Lione e Marsiglia balbettano e il Monaco langue in fondo alla classifica, dietro alla capolista parigina si è installata la sorpresa assoluta Angers.