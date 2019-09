Bernardeschi e le minacce ultrà: "Per me i tifosi sono tutti uguali"

Finisce 2-0 per i biancocelesti. A segno Immobile e Marusic. Il turno infrasettimanale vedrà la Lazio impegnata a San Siro ospite dell'Inter, mercoledì alle 21, mentre il Parma giocherà in casa contro il Sassuolo. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Lazio-Parma 2-0:

Lazio-Parma è stato il posticipo della 4ª giornata di Serie A . La gara dell'Olimpico ha visto i biancocelesti reduci da due sconfitte consecutive: la prima maturata a Ferrara contro la SPAL, mentre la seconda è arrivata in Europa League per mano del Cluj. Anche per il Parma una sconfitta nell'ultimo turno di campionato, tra le mura del Tardini contro il Cagliari.

