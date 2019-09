Decidono Kolarov e Dzeko. Per il Bologna a segno Sansone su rigore.

di Redazione Fox Sports - 23/09/2019 07:36 | aggiornato 23/09/2019 09:41

Bologna-Roma è stata una delle gare giocate alle 15 e valida per la 4ª giornata di Serie A. I padroni di casa sono scesi in campo al Dall'Ara dopo la vittoria in rimonta ottenuta in casa del Brescia nello scorso turno. La Roma, invece, arriva da due vittorie, la prima in casa contro il Sassuolo e la seconda in Europa League contro l'Istanbul Basaksehir.

La Roma vince nel finale 2-1. A segno Kolarov e Dzeko, per il Bologna Sansone su rigore. Nel turno infrasettimanale il Bologna sarà ospite del Genoa mercoledì alle 21, mentre la Roma ospiterà in casa l'Atalanta alle 19. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Bologna-Roma 1-2: