A segno Palomino (autogol), Ribery, Ilicic e Castagne.

di Redazione Fox Sports - 23/09/2019 07:41 | aggiornato 23/09/2019 09:46

Atalanta-Fiorentina è stato il match delle 18 valido per la 4ª giornata di Serie A. I padroni di casa erano chiamati al riscatto dopo la pesante sconfitta subita all'esordio in Champions League per 4-0 ad opera della Dinamo Zagabria. La Fiorentina invece cerca la prima vittoria in campionato per sbloccarsi: i viola non conquistano tre punti da febbraio.

Finisce 2-2 al Tardini di Parma. A segno Palomino (autogol), Ribery, Ilicic e Castagne. Nel turno infrasettimanale l'Atalanta sarà ospite della Roma all'Olimpico nel match di mercoledì alle 19. La Fiorentina giocherà invece alle 21 in casa contro la Sampdoria. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Fiorentina 2-2: