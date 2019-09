Lo Special One dopo la sconfitta dei Blues contro il Liverpool: "Non devono abituarsi ad applaudire i giocatori dopo i ko, è così che si smette di essere una grande società".

1 condivisione

di Luca Guerra - 23/09/2019 12:47 | aggiornato 23/09/2019 12:53

Quando parla, José Mourinho è destinato a consegnare titoli da prima pagina. Dopo aver chiuso le porte a un suo eventuale ritorno sulla panchina del Real Madrid e spiegato che "non c'è ancora una data precisa" per il suo ritorno alla guida di una squadra, lo Special One si è soffermato sul delicato momento che sta attraversando un altro club allenato in passato: il Chelsea.

I Blues, sotto la guida di Frank Lampard, hanno ottenuto sin qui in Premier League due vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Il ko più recente è maturato nella giornata di domenica a Stamford Bridge contro il Liverpool: le reti di Alexander-Arnold e Firmino nel primo tempo hanno ipotecato il successo dei Reds, con il centro di Kanté nella ripresa utile solo per le statistiche.

Il forcing finale non è servito al Chelsea per ottenere almeno un punto contro i campioni d'Italia in carica, ma a fine partita i tifosi di casa hanno dimostrato apprezzamento per l'orgoglio messo in campo da Jorginho e soci. I giocatori di Lampard, infatti, sono usciti dal terreno di gioco tra gli applausi nonostante la sconfitta. Una filosofia che Mourinho ha dimostrato di non apprezzare, come spiegato ai microfoni di Sky Sports:

Spero che non si abituino ad applaudire dopo un ko, solo perché sei una squadra che gioca bene e accetti la sconfitta. Penso che quando ti abitui alla sconfitta è il momento esatto in cui i grandi club smettono di essere tali.

Premier League, Chelsea sconfitto a Stamford Bridge dal Liverpool per 2-1

Chelsea, Mourinho: "Non lotteranno per il titolo, i tifosi lo hanno capito"

Parole di chi ha allenato il Chelsea tra il 2004 e il 2007, conquistando due vittorie della Premier League, due Coppe di Lega una Coppa d'Inghilterra e una Supercoppa nazionale. Oggi la realtà dice che i Blues, a causa del mercato bloccato e degli addii di alcune colonne della squadra - Hazard e David Luiz su tutti - che aveva vinto l'Europa League sotto la guida di Maurizio Sarri, stanno vivendo un ridimensionamento tecnico. Un dato che i tifosi sembrano aver percepito e accettato, secondo Mourinho:

Il Chelsea non combatterà per il titolo, ma penso che il comportamento dei tifosi mostri che le persone sono pronte per quella che sarà la loro stagione. Guardate i numeri: dicono che il Liverpool (capolista a punteggio pieno, ndr) ha 10 punti di vantaggio sul Chelsea.

José Mourinho ha avuto parole di stima per Frank Lampard, oggi allenatore del Chelsea

Rinnovare, ringiovanire e non perdere troppo terreno rispetto alle altre big del calcio inglese. Un delicato compito, che in casa Chelsea oggi è affidato a Frank Lampard. Simbolo dei Blues in campo con 648 presenze e 211 reti (record nella storia del club), il 41enne di Romford è alla sua seconda esperienza in panchina dopo quella al Derby County. Mourinho, che lo ha allenato per tre stagioni, non ha dubbi sulle sue qualità: