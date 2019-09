Nuovo racconto sul genio del calcio e il ribelle drogato. Il regista premio Oscar parla di Maradona e di Napoli, senza raccontare l’amore che dura ancora oggi.

di Jvan Sica

Diego Armando Maradona è il personaggio più amato dal cinema, ormai è un dato di fatto. I prodotti cinematografici e televisivi su di lui sono tantissimi, creati fin dall’inizio del suo tramonto napoletano e continuamente realizzati in tutte le parti del mondo. Tutti cercano di dire qualcosa di diverso del più grande (non per tutti) calciatore di tutti i tempi.

Anche se raccontato così tante volte, le caratteristiche che gli autori sottolineano di Maradona sono però fondamentalmente due: da una parte il genio sul campo di calcio, evidenziando la sua bravura tecnica, ma anche la sua straripante personalità. Questi due elementi hanno portato alla vittoria due squadre normali, l’Argentina e il Napoli.

L’altra dimensione che viene sempre riproposta è quella del ribelle, di colui che attacca il potere, del malandro, per dirla alla brasiliana, di chi vuole fregarti perché è più furbo e infine del dissoluto, del bohémien con la maglia numero 10, che cerca il vizio e l’altrove chimico per fuggire dal mondo che lo azzanna. Il film di Asif Kapadia, sugli schermi italiani dal 23 al 25 settembre, è l’apoteosi di questa duplice visione.

Dopo Amy Winehouse e Ayrton Senna, Asif Kapadia ha scelto la storia dei 7 anni di Maradona a Napoli per il suo nuovo documentario.

Il Maradona di Kapadia, fra droga e talento, in una Napoli che sa solo affogarlo

Il premio Oscar per il miglior documentario nel 2015 con Amy, fa un’operazione molto simile rispetto alla produzione realizzata per la cantante inglese e a quella che aveva già fatto con “Senna”, altro suo documentario del 2010. L’idea è mostrare tantissime immagini della vita del personaggio, come se il resto fosse solo apparenza e voglia di essere altrove.

Anche per Maradona sono tante le immagini familiari e private, non tutte di “prima visione” perché, a differenza di Amy Winehouse e Ayrton Senna, l’iconografismo maradoniano da anni ci instupidisce. Abbiamo visto davvero tanto di Maradona in questi anni, sia sul campo che fuori. Ma il documentario ha un merito. Non sono tanto le scene private, che dicono davvero poco nell’equilibrio generale della pellicola, quanto quelle di allenamento con Fernando Signorini, il suo trainer di fiducia.

Come per tutti gli atleti, la meraviglia di Maradona viene fuori quando non è personaggio pubblico o uomo privato, perché nel primo caso si è uguali a tanti altri e spesso si è quello che gli altri vogliono che tu sia e nel secondo si è uguali a tutti noi. L’eccezionalità emerge quando Maradona prepara corpo e mente per il suo lavoro, nella cecità e sordità che Forster Wallace scrive in “Come Tracy Austin mi ha spezzato il cuore”. Quando Maradona corre e sbuffa, lì c’è la spettacolarità del film. Staresti ore a guardare Maradona sudare, lì l’occhio dello spettatore comprende la profondità del talento e del cuore.

Poi però il film porta avanti una tesi e tutto si confonde e diventa altro: Maradona arriva a Napoli da ragazzino di Villa Fiorito e nella città di Masaniello diventa un capopopolo che fa anche ridere, come quando per farsi perdonare dagli italiani indossa la maglia della Nazionale in un’intervista con Minà, e nella città demoniaca di Colapesce diventa anfibio, sempre a metà fra l’atleta e i suoi doveri e il criminale e le sue debolezze.

La storia di Maradona a Napoli è stata anche storia di camorra e droga, è scritto nelle carte dei tribunali, sui giornali e sui libri. Ma pensare che Maradona a Napoli è diventato un uomo peggiore è assurdo. Pensare che la città abbia solo voluto da una parte togliergli ogni refolo d’aria fresca, asfissiandone la quotidianità, e dall’altra avvilupparlo nel suo ventre molle e putrido è una tesi che non sta in piedi.

Maradona era già Maradona prima di arrivare a Napoli, tanto è vero che nessun’altra squadra lo vuole (Come mai nessuno vuole il miglior calciatore al mondo? Sono tutti imbecilli nell’estate del 1984?) e Napoli spesso lo difende da se stesso, altro che baratro di merda, sperma e pailettes in cui il regista lo fa lentamente affogare.

Nel film di Kapadia a mancare del tutto è l’amore che Maradona e Napoli hanno vissuto in quei sette anni. Senza stare lì con il cronometro, ma almeno 60 minuti della pellicola sono dedicati alla camorra. Sembra davvero troppo per gli abitanti di una città che, al solo sentirlo nominare, ancora oggi ridono e piangono, semplicemente ricordando.