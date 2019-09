Il difensore inglese non si è accorto di essere inquadrato e ha pronunciato una frase che sta facendo rumore.

di Redazione Fox Sports - 23/09/2019 19:45 | aggiornato 23/09/2019 19:51

Tempi duri per Ole Gunnar Solskjaer. Il manager norvegese del Manchester United ha incassato un'altra sconfitta in Premier League sul campo del West Ham (2-0 firmato Yarmolenko e Cresswell) e dopo sei giornate di campionato è a soli 8 punti a -10 dalla capolista Liverpool. Scontato dire che la sua posizione sia già fortemente in bilico, come suggerito da un giocatore durante la gara contro gli Hammers.

Phil Jones : sacked in the morning

Ed Woodward : we’re on camera, stop

😂pic.twitter.com/OhYvjoN3pT — Garwain (@Garwain) September 22, 2019

Parliamo di Phil Jones, che ha assistito alla partita dalla tribuna insieme alla dirigenza ed è stato inquadrato dalle telecamere al momento sbagliato. Sbagliatissimo. Come evidenziato da tutte le più importanti testate inglesi, si vede il centrale dei Red Devils pronunciare la frase: "Sacked in the morning". Ovvero: "Esonerato in mattinata".

Parole che sono arrivate immediatamente alle orecchie di Ed Woodward, vice presidente del club che era seduto lì vicino e ha intimato a Jones: "Smettila, ci stanno inquadrando". Insomma, Solskjaer sembra avere davvero le ore contate ed episodi come questo lo confermano.