I Red Devils sono già nella stessa situazione dell’anno scorso. Se non peggio: Solskjaer, sempre più spaesato, sembra aver smarrito la bacchetta magica e la rosa è sbilanciata.

di Alberto Casella - 23/09/2019 17:56

Chissà che cosa passa dietro gli occhi blu scandinavia di Ole Gunnar "ghiaccio bollente" Solskjaer. Arrivato al Manchester United nel dicembre scorso, con la qualifica di tecnico ad interim, per sostituire José Mourinho, il manager norvegese aveva subito dato la scossa sperata ai Red Devils che in Premier League avevano infilato 10 vittorie e ben 12 risultati utili consecutivi, riemergendo da un letargo che pareva inarrestabile e rientrando addirittura ampiamente in lotta per un posto in Champions League.

Un tale bottino aveva convinto la dirigenza e la sconfitta del 10 marzo sul campo dell'Arsenal non ne aveva scalfito la decisione: Ole meritava la conferma e a fine mese gli fu tolto quell'interim che poteva essere considerato una limitazione quasi umiliante di fronte a tanti e tali meriti. Sarà stato un caso, poi, ma il provvedimento, che di solito serve a rafforzare la posizione di un tecnico di fronte alla squadra, ha avuto invece, nel suo caso, effetti opposti e in apparenza controproducenti.

Da allora, infatti, il Manchester United, dopo essere stato fatto fuori dal Wolverhampton al sesto turno della FA Cup, ha racimolato solo 8 punti nelle ultime 8 partite di Premier League, finendo sesto e fallendo la qualificazione alla massima coppa continentale, ed è stato preso a schiaffoni dal Barcellona in Europa con un 4-0 complessivo nei quarti di finale di Champions League. E, quel che è peggio, Ole pareva aver smarrito la bacchetta magica.

Dopo un'ottima partenza fra dicembre e marzo, Solskjaer sembra aver smarrito la bacchetta magica

Manchester United: i difetti di un mercato incomprensibile

Pazienza, la stagione era finita. Era arrivata l'estate e con essa il calciomercato, panacea di tutti i mali. I Red Devils erano attesi a un logico rafforzamento che avrebbe dovuto riportarli, almeno nel medio termine, ai livelli del decennio scorso. Ma nonostante i quasi 160 milioni di euro investiti - a fronte di meno di 70 incassati - i Red Devils sembrano essersi trovati punto e a capo, in seguito a una campagna trasferimenti macchinosa e decisamente poco comprensibile. Perso a costo zero un centrale d'esperienza come Ander Herrera, volato al PSG, hanno lasciato partire Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, che avranno anche avuto le loro colpe ma, elementi di esperienza e caratura indiscussa quali sono, avrebbero almeno dovuto essere sostituiti. E il 21enne Daniel James, preso in Championship dallo Swansea, ha già fatto miracoli ma al momento non sembra essere in grado di prendere il posto di entrambi.

Wan-Bissaka è arrivato in estate dal Crystal Palace

Oltre al giovane James, poi, sono arrivati Aaron Wan-Bissaka che per 55 milioni di euro ha preso il posto di Matteo Darmian come terzino destro e Harry Maguire, il difensore più pagato della storia, che ha sostituito Chris Smalling passato in extremis alla Roma. Stop. E meno male che alla fine allo United sono riusciti ad arginare Florentino e a tenere Pogba, perché già così a oggi la rosa di Ole è incomprensibilmente sbilanciata: 11 difensori e altrettanti fra centrocampisti e attaccanti, infatti, non ce li ha nessuno, almeno fra i club di un certo livello.

Attacco inconsistente

A preoccupare è soprattutto il reparto avanzato: le due sole punte centrali in rosa sono Marcus Rashford e Mason Greenwood, 38 anni in due, mentre gli esterni d'attacco sono tre: Martial, Lingard e James. Una mancanza di esperienza, oltre che di alternative, che è sotto gli occhi di tutti, avversari compresi, ed è confermata e messa in evidenza dai numeri. In questo avvio di stagione, infatti, al di là del sonante successo al primo turno sul Chelsea - che visto oggi assomiglia più a un prolungamento del calcio d'agosto che a un vero segnale incoraggiante - nelle successive 5 partite di Premier i Red Devils hanno vinto una sola volta, segnando 4 reti e subendone 6. Solskjaer insomma è già con le spalle al muro.

Lasciato andare Lukaku all'Inter, lo United non lo ha sostituito

Urge che si inventi qualcosa per uscire da una spirale che ha già precipitato lo United a 10 punti dalla vetta, in una zona grigia e senza grandi prospettive. E se, al momento di lasciare andare Lukaku fra le braccia di Antonio Conte, aveva detto che non c'era problema perché poteva contare sui gol di Rashford, forse farebbe bene ad ascoltare il parere sul ragazzo espresso al Sun da Mou e condiviso da Roy Keane - "Ottimo ragazzo e grande professionista, ma non è esattamente un centravanti" - mentre il giudizio di Graeme Souness assomiglia più a una sentenza:

Rashford? Non è una questione di età: semplicemente Marc non è in grado di segnare molti gol.