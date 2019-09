Un gran gol del brasiliano, a tre minuti dal novantesimo, decide il big match in casa del Lione. Senza Icardi, Tuchel vince e vola a +3 sulle seconde.

di MarcoValerio Bava - 23/09/2019 08:15

Ancora lui, ancora nel finale, ancora Neymar a togliere le castagne dal fuoco a Tuchel. Dopo la meravigliosa rovesciata contro lo Strasburgo, il gol che risolve la complicata pratica Lione e fa spiccare il volo al PSG ora primo in Ligue 1 con tre punti di vantaggio su Angers e Nizza. Il match non è bellissimo, l'OL bada prima di tutto a non prenderle e poi cerca la ripartenza affidandosi a Depay e Dembele.

Ma il piano tattico di Sylvinho riesce solo in parte, tanto che i padroni di casa chiuderanno la partita senza effettuare nemmeno un tiro in porta. Un dato che riflette bene o male l'andamento del match.

Il PSG vince, nell'arco dei novanta minuti dimostra superiorità, capacità di trovare soluzioni offensive, pur facendo a meno di giocatori come Mbappé e Icardi entrambi ai box e non a disposizione di Tuchel per la gara di Lione.

Ligue 1, la cronaca del big match tra Lione e PSG

L'allenatore tedesco si affida quindi di nuovo a Neyamr, a un Di Maria galvanizzato dai gol e della super prestazione di Champions contro il Real e a Choupo-Moting in avanti. Panchina per Paredes e Verratti. Il Lione risponde con Dembele e Depay a guidare la linea offensiva. Il primo squillo è dei padroni di casa, Thiago Maia lascia partire un destro potente che finisce oltre la traversa. Il PSG risponde con Choupo-Moting, ma Lopes c'è.

Il Lione si compatta, tiene le linee strette e prova a pungere in contropiede, manifesto è l'azione che porta Dembele al tiro che non trova però lo specchio della porta. I parigini incassano, ma poi rispondono prima con Neymar e soprattutto con Di Maria e Lopes deve andare a terra per evitare il vantaggio avversario.

Con il passare dei minuti il PSG cresce, trova con più facilità i suoi giocatori offensivi e lascia al Lione solo tiri dalla distanza che non creano alcuna ansia a Keylor Navas. Choupo-Moting ci prova di nuovo, ma non riesce a far male e così il primo tempo va a spegnersi sul risultato di 0-0 ed è tutto sommato giusto per quello che si è visto.

La ripresa

Il secondo tempo ricomincia con il PSG di nuovo proiettato in avanti, Gueye trova Neymar che tenta la conclusione ma Lopes è attento e para. Ma la chance più nitida capita sulla testa di Diallo che da ottima posizione non riesce a inquadrare lo specchio della porta e fa disperare un Tuchel che era già pronto a esultare. La spinta degli ospiti cresce con il passare dei minuti ed è ancora Neymar a mandare un messaggio minatorio alla difesa dell'OL.

Intorno al 70' comincia la girandola dei cambi, con Sylvinho che si gioca le carte Tete e Tousart, mentre Tuchel replica con Verratti e Kimpembe per Herrera e Bernat. La gara è tesa, la posta in palio è tanta, soprattutto per il morale delle due squadre. L'OL punta a uscire imbattuto, a dare un messaggio alle rivali, mentre il PSG ha voglia di dare continuità al trionfo sul Real e soprattutto dare il primo strappo alla classifica di Ligue 1.

I parigini sfiorano il vantaggio con Choupo-Moting: colpo di testa al lato di poco. È il preludio al vantaggio che arriva al minuto numero ottantasette con Neymar che scambia con Di Maria e poi con un guizzo trova un sinistro magico che va a infilarsi nell'angolino basso, lì dove Lopes non può arrivare. Secondo gol da sei punti in una settimana per O Ney, anche perché la reazione del Lione, sotto forma di destro a giro di Kone, si spegne sul fondo di poco. Il PSG si prende il bottino pieno, l'OL rimane con nulla in mano e se volete il responsabile cercate una maglia numero 10.