Ritmi alti ma le occasioni latitano: l'attaccante francese regala la vetta alla Casa Blanca. A Lopetegui non riesce la vendetta dell'ex.

0 condivisioni

di Paolo Gaetano Franzino - 23/09/2019 08:14

Nel posticipo della quinta giornata di Liga, basta un gol di Karim Benzema al Real Madrid per espugnare il Sanchez-Pizjuan e battere il Siviglia per 1-0. L'attaccante francese decide al 65' la sfida contro l'ex Lopetegui, firmando la rete numero cinque di questo campionato.

Dopo il pesante KO rimediato in Champions League per mano del PSG, può finalmente sorridere Zinedine Zidane, primo in Liga dopo un anno. Era infatti dal settembre 2018 che il Real Madrid non occupava la vetta della classifica, allora assieme al Barcellona, oggi in coabitazione con l'Athletic Bilbao.

La noiosa gara di Siviglia (quattro tiri in porta complessivi, tutti degli ospiti) porta la formazione di 'Zizou' a +1 dai cugini dell'Atletico e soprattutto a +4 dai rivali blaugrana, sempre più lontani dalla testa della graduatoria dopo il 2-0 incassato dal Granada. Il distacco da Messi e compagni migliora notevolmente il morale dello spogliatoio madrileno, la cui serenità era stata minata dal 3-0 incassato al Parco dei Principi.

L'esultanza di Karim Benzema

Liga, Siviglia-Real Madrid 0-1: il racconto del match

Nel Real c'è l'esordio da titolare in Liga per Eden Hazard, mentre Mendy e James Rodriguez sostituiscono gli infortunati Marcelo e Modric. Il Siviglia risponde con Luuk de Jong unica punta supportato da Ocampos e Franco Vazquez. Nella formazione titolare degli andalusi compaiono sei dei tredici acquisti messi a segno in estate da Monchi: oltre a de Jong e Ocampos, Diego Carlos, Jordan, Fernando e l'ex Real Reguilon.

Tanto equilibrio e pochi tiri nella prima mezz'ora, con l'episodio più eclatante rappresentato dal cartellino giallo rifilato a Lopetegui per aver protestato contro la mancata ammonizione di Bale. A scaldare i guanti di Vaclik è Hazard, che al 35' impegna il portiere del Siviglia dopo una palla persa da Fernando. Ancora Vaclik protagonista al 39', stavolta sulla conclusione di James.

Nella ripresa Lopetegui inserisce Oliver Torres per Vazquez, ma a passare in vantaggio è il Real Madrid con il gol di Benzema, che sfrutta al meglio il cross di Carvajal per battere di testa Vaclik. La reazione degli andalusi è tutta nel tiro impreciso di Ocampos: troppo poco per superare una difesa oggi molto attenta e intenzionata a ottenere il primo clean sheet dopo cinque mesi. L'unico brivido è la rete annullata al 'Chicarito' Hernandez, segnalato correttamente in posizione di fuorigioco.