I baschi sono ancora imbattuti e hanno subito 1 solo gol in 5 partite. Spicca la figura di Garitano, che un anno fa ha salvato la squadra dalla prima storica retrocessione.

di Andrea Bracco - 23/09/2019 16:46 | aggiornato 23/09/2019 16:47

Come si sta bene lassù in cima. Devono aver pensato questo i giocatori dell'Athletic Bilbao nell'immediato postpartita di Siviglia - Real Madrid: la vittoria delle Merengues al Ramon Sanchez Pizjuan ha permesso non solo ai Blancos di sopravanzare la compagine andalusa, ma anche di raggiungere in vetta alla classifica il sodalizio basco. Che, in questa prima parte di Liga, è stata di gran lunga la sorpresa più positiva. Dopo cinque partite l'Athletic ha fatto registrare numeri molto importanti: oltre a essere l'unica squadra - assieme al Real - a non aver ancora perso, quella biancorossa è una delle migliori difese dell'intero campionato.

La retroguardia basca ha infatti subito un solo gol, una statistica importante se si considera la mediocrità in termini numerici della fase offensiva. Eppure la squadra guarda tutti dall'alto, comprese due grandi del campionato spagnolo come Atletico Madrid e Barcellona, battuto all'esordio da una grandissima rovesciata di Ariz Aduriz nei concitati minuti finali del match giocato al San Mames. Le prestazioni hanno proiettato la squadra di Gaizka Garitano su tutte le prime pagine dei quotidiani spagnoli, perché quando si parla dell'Athletic non ci si riferisce mai a una realtà come le altre. Dietro al club bilbaino c'è una realtà storica come quella dei Paesi Baschi, una terra da sempre conservatrice che coltiva il sogno dell'indipendenza ancora oggi.

E, ancora, qui ci troviamo un popolo orgoglioso delle proprie origini, un sentimento che non fa eccezione nemmeno nella multimiliardaria categoria dei calciatori. Sono tanti i ragazzi provenienti da questa zona che, di fronte a offerte importanti, hanno preferito giurare amore eterno alla società compiendo una scelta di vita. Tra questi, per esempio, c'è Iker Munian, esterno offensivo classe 1991 e vera istituzione del club, uno che per l'Athletic ci ha rimesso a livello fisico ed è sempre rientrato più forte di prima. Qualche anno fa, prima che gli infortuni si accanissero su di lui, il Manchester United ha provato a convincerlo ad abbandonare la sua casa. La risposta? "No grazie, sto bene qui".

Gaizka Garitano, allenatore dell'Athletic Bilbao: il tecnico basco è cresciuto nel vivaio del club e ci è tornato da allenatore nel 2017, prendendo poi il posto di Berizzo meno di un anno fa

Liga, dallo spauracchio retrocessione alla vetta: il momento d'oro dell'Athletic

Passione, dedizione alla causa e appartenenza. Sono questi i pilastri sui quali si fonda l'Athletic Bilbao: nato nel 1898, quello basco è l'unico club di Spagna che si è autoimposto un limite particolare riguardo al mercato in entrata. In questa squadra infatti non possono giocare elementi provenienti da zone che non siano l'Euskadi o la Navarra, regine confinante che ha prodotto - tra i tanti - un talento assoluto come Fernando Llorente. Una scelta affascinante ma anche anacronistica, soprattutto se inserita nel contesto del frenetico calcio moderno. Eppure, nonostante ciò, la società non è mai retrocessa nella seconda divisione spagnola.

Merito, in primis, della passione che gli gravita attorno. Chi veste questa maglia molto probabilmente ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile e quindi sente la responsabilità di rappresentare un popolo intero. Di questa categoria fa parte Gaizka Garitano, l'architetto dei recenti successi dell'Athletic. La sua storia parte proprio dal vivaio biancorosso, ma a livello professionale - nonostante lui faccia un tifo spudorato per questa squadra - si sviluppa interamente altrove. Infatti quei colori che tanto ama li veste solo nella Filial B, lanciato da un'istituzione del calcio basco come Koldo Aguirre.

Così, ironia della sorte, finisce per giocare con le antagoniste regionali, passando dall'"odiata" Real Sociedad e poi dall'Eibar, prima di terminare la propria carriera all'Alavés, la stessa squadra regolata 2-0 nell'ultimo turno di Liga grazie alle reti di Raul Garcia e Muniain. Da Eibar comincia invece la sua traiettoria di allenatore: con gli azulgrana Garitano si fa conoscere per la sua sagacia tattica, trascinando la squadra - nettamente la più povera della prima divisione - fino all'ottavo posto. L'anno dopo arrivò l'esonero, poi Valladolid, Deportivo e finalmente il ritorno alla casa madre. Il Bilbao Athletic serve solo ad aspettare l'occasione per fare il salto in prima squadra. Un'opportunità che arriva, puntuale, nel dicembre del 2018: l'Athletic è in difficoltà e Berizzo ha dei gravi problemi di salute, quindi la dirigenza si vede costretta a esonerarlo affidando la panchina al tecnico della Filial.

L'impatto è immediato: vittoria in Copa del Rey con il Huesca e poi nello scontro diretto in campionato col Girona, prima di un filotto di risultati positivi che risolleverà il club dalle zone calde della classifica. Ad aprile, quando era riuscito a mettere insieme 32 punti in 16 giornate, la società gli fa firmare il rinnovo fino al 2020. Il calcio di Garitano è pragmatico e organizzato, volto principalmente alla ricerca di una verticalità della quale beneficiano principalmente gli elementi offensivi.

Difesa solida, idee e Raul Garcia: i segreti della rivelazione basca

Il gioco ruota molto attorno a Raul Garcia, la stella polare della compagine basca. Il trequartista navarro ha 33 anni e ha speso tutta la sua carriera dividendosi tra Osasuna, club in cui è nato, e Atletico Madrid. Nel 2015 l'Athletic lo paga 10 milioni di euro e gli appiccica sopra una clausola da 40, piazzandolo al centro di un progetto tecnico nel quale, molto spesso, il giocatore viene sfruttato per le sue qualità balistiche e la bravura nell'interpretare un ruolo da regista offensivo. Davanti a lui di solito gioca Inaki Williams, altro prodotto della sempre florida cantera basca: nato nel 1994 a Barakaldo, è figlio di due immigrati ghanesi che si sono conosciuti e sposati in un campo profughi liberiano.

Lui si è integrato molto bene e ha carpito tutti i segreti del mestiere da Ariz Aduriz, uno dei bomber storici del club che a fine stagione appenderà definitivamente gli scarpini al chiodo. La sua acrobazia contro il Barcellona gli è valsa i complimenti di Leo Messi, ma soprattutto gli ha permesso di mettere un ulteriore sigillo di spessore su una carriera già impressionante di suo. Garitano è stato però molto bravo a registrare anche il pacchetto difensivo, nel quale la società aveva investito molto portando a Bilbao due pezzi da novanta come Inigo Martinez e Yuri Berchiche, entrambi ex della Real Sociedad.

Questo è solo un buon inizio, niente di più. Arriveranno momenti complicati e sarà allora che dovrete avere pazienza.

Il tecnico sa che ricoprire questo ruolo è una responsabilità pesante. L'Athletic non vince una Liga dal 1984 ed era dal 1993 che, dopo 5 giornate, la squadra non stazionava al primo posto in classifica (toccato per l'ultima volta in assoluto nel 2005, con Mendilibar in panchina). Una soddisfazione provvisoria, certo, e magari nemmeno duratura visto che in settimana si scende di nuovo in campo per un turno infrasettimanale. Per il momento però la città si gode il primato, soprattutto considerato che un anno fa, di questi tempi, si temeva di retrocedere. Nello stesso weekend in cui Llorente ha conquistato la Serie A, qualche chilometro più a ovest è la città che lo ha lanciato a festeggiare. In attesa, prima o poi, di poterlo fare di nuovo sotto la stessa bandiera.