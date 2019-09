L'attaccante biancoceleste ha preso malissimo la sostituzione ed è stato rimproverato in mondivisione dal tecnico. Poi però sono arrivate le scuse.

La Lazio rialza la testa e torna a vincere in campionato battendo 2-0 il Parma all'Olimpico nel posticipo della quarta giornata. Un successo macchiato in parte dalla reazione di Ciro Immobile alla sostituzione arrivata al minuto 63, quando Simone Inzaghi ha deciso di mandare in campo Felipe Caicedo e poi ha rimproverato in mondovisione l'ex attaccante del Torino.

Nel post-partita Inzaghi ha commentato così l'episodio a Sky Sport:

La reazione è stata un po' plateale ma Ciro è uno di quelli che soffre un po' di più la situazione, aveva vissuto male le due sconfitte e nel primo tempo non stava benissimo, aveva un problemino e quando si rivedrà capirà. Comunque sul momento l'ho lasciato fermentare, quando è venuto in panchina visto che continuava gli ho detto che non era il momento. È uno che soffre, perché non meritavamo le due sconfitte ma anche grazie a lui siamo riusciti a vincere. Non c'è nessun problema. C'è un ottimo rapporto tra noi e capirà, non abbiamo vissuto 4-5 giorni facili ma stasera siamo stati tutti bravi

