L'argentino sembra essersi messo l'Inter alle spalle e si concentra sulla nuova avventura a Parigi: "Ho segnato tanti gol ma non abbiamo vinto niente. Vengo giudicato per la mia vita privata, non per quello che faccio sul campo."

di Simone Cola - 23/09/2019 11:03 | aggiornato 23/09/2019 11:03

Dopo un'estate di tira e molla con l'Inter, il club di cui è stato simbolo e capitano e che con l'arrivo di Beppe Marotta lo ha messo alla porta, Mauro Icardi ha deciso soltanto all'ultimo giorno di calciomercato di accettare l'offerta del PSG. Una scelta che il diretto interessato aveva fatto intendere come sofferta e contraria alla sua volontà, che sarebbe stata quella di restare a Milano per provare a conquistare la fiducia di Antonio Conte.

Fiducia che non c'è mai stata. Fin dai primi giorni di luglio, se non prima, l'Inter era stata chiara nei confronti dell'attaccante: i sei anni trascorsi in nerazzurro, conditi da 124 gol in 219 partite e i ripetuti boati del Meazza sono svaniti in due mesi di ammutinamento, conseguenza delle accese discussioni tra la dirigenza e la moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, sul rinnovo del contratto e che aveva portato il club a togliergli la fascia di capitano.

Escluso dalle sedute tattiche, trattato come un vero e proprio separato in casa e con il valore di mercato sceso paurosamente nello spazio di pochi mesi, alla fine di agosto è stato chiaro a Mauro Icardi che l'avventura all'Inter era finita. Ecco così il trasferimento, apparentemente a malincuore, al PSG. Apparentemente, perché a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate dall'argentino a Canal+ in meno di un mese la situazione è drasticamente cambiata: Maurito ama il suo nuovo club, con cui è convinto di poter conquistare i trofei mai arrivati in nerazzurro.

Mauro Icardi all'esordio in Champions con il PSG.

Icardi dimentica l'Inter: "A Parigi per restare, è arrivato il momento di vincere"

Sono vere e proprie bordate quelle che Icardi rivolge alla sua ormai ex squadra, colpevole di averlo scaricato non mostrando alcuna riconoscenza per quanto fatto in sei anni. Un periodo in cui Maurito è stato considerato tra i migliori centravanti in circolazione e in cui tuttavia non ha mai pensato di indossare maglie diverse da quella nerazzurra. Ferito nell'orgoglio, l'argentino adesso guarda avanti.

Sognavo di giocare la Champions League con l'Inter, un sogno che si è avverato anche se poi non abbiamo ottenuto grandi risultati. Non abbiamo mai vinto niente, era arrivato il momento di andare in un club che conquista titoli, capace di vincere. Giocare in un club come il PSG, circondato da tanti campioni, è quello che volevo. Questa è la verità. Adesso è il momento di vincere.

Arrivato a Parigi in prestito, Icardi potrà essere riscattato a fine stagione dal club di Al-Khelaifi per 70 milioni di euro e punta a convincere tutti per guadagnarsi la conferma. E nega che giocatori come Paredes, Di Maria e Neymar gli siano ostili per volere di Messi.

Sono venuto qui per giocare, per dare il meglio e per convincere il club che ha un'opzione di acquisto nei miei confronti ad esercitarla. Vedremo cosa succederà la prossima estate. Messi? Ci conosciamo dai tempi del Barcellona, la gente parla per parlare e io non posso farci niente, glielo lascio fare. Ma non credo in queste storie, l'ho potuto incontrare e lo apprezzo moltissimo, è il miglior calciatore al mondo.

Le chiacchiere sulla sua vita privata hanno senz'altro influito sulla carriera di Mauro Icardi, che tuttavia guarda avanti e sostiene di non avere niente da dimostrare a chi si limita a giudicarlo per le sue scelte personali.

Di sicuro il giudizio su di me deriva più dalla mia vita personale che da quello che faccio sul campo, ma mi consolo pensando al fatto che chi mi conosce davvero sa come sono fatto e non mi lascio influenzare, altrimenti non avrei fatto 150 gol con l'Inter. Questa cosa va avanti da quando vivo con Wanda, con cui cerco di vivere una relazione nel modo migliore che possiamo. Siamo innamorati, non sono cose che si scelgono, succedono e basta.

E a chi sostiene che la scelta della moglie come agente lo abbia danneggiato Maurito risponde così.

Sceglierla come agente è stata la decisione migliore per me, per la mia famiglia, per la mia carriera e per il mio futuro. Non ci ho pensato due volte, tratto donne e uomini allo stesso modo: ho tre figlie e due figli e cerco di dare sempre a tutti le stesse cose.

Wanda Nara, intanto, si è distinta a Tiki Taka per le parole sull'esordio del marito con il PSG in Champions League (seconda presenza dopo l'esordio in campionato) nella vittoria per 3-0 dei campioni di Francia sul Real Madrid e per le belle parole spese per l'Inter all'indomani della vittoria nel derby della Madonnina.