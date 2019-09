La partita contro l'Ajax ha consacrato due dei giovani più interessanti di tutto il movimento olandese. L'ex Arsenal pareggia il gol di Promes, il centrocampista è l'mvp della domenica.

di Andrea Bracco - 23/09/2019 13:41

La domenica olandese ha riservato il piatto forte dell'ultimo turno di Eredivisie. A Eindhoven si sono affrontati i padroni di casa del PSV e l'Ajax, in quella che ormai da anni è diventata la ciclica riedizione di una partita che decide il campionato. Queste due società hanno però i settori giovanili migliori del paese perciò, ogni volta che le squadre si incrociano, l'occasione per osservare i talenti oranje del momento si fa decisamente ghiotta. Dell'Ajax conosciamo molto, soprattutto grazie alla scorsa campagna in Champions League, dove i Lancieri si sono spinti quasi in finale. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda il PSV: il club della Philips patisce un po' il confronto diretto con i rivali storici, ma di recente ha tirato fuori un paio di ragazzi decisamente interessanti.

Entrambi hanno recitato ruoli da protagonisti assoluti nell'ultimo scontro diretto: se Mohammed Ihattaren è stato quello in grado di rubare maggiormente l'occhio, Donyell Malen ha segnato la rete decisiva per pareggiare l'iniziale vantaggio di Quincy Promes, permettendo alla squadra di Mark van Bommel di rimanere appaiata agli ajacidi in vetta alla classifica. Ihattaren e Malen sono due tra i giocatori più chiacchierati del momento. In comune hanno parecchie cose, tra le quali spicca la provenienza esotica (il primo ha origini marocchine, il secondo una famiglia del Suriname) e la stessa etichetta di predestinati appiccicata addosso.

Una bella responsabilità, senza dubbio, che però - nonostante l'età - i due si sono fatti tranquillamente scivolare addosso. Van Bommel li stima molto e ormai li ha inseriti stabilmente in prima squadra, dove ultimamente entrambi sono riusciti a ritagliarsi un posto da titolari convincendo l'allenatore a suon di prestazioni. Se Ihattaren nel frattempo è stato protagonista di un'evoluzione personale dal punto di vista tattico, Malen ha sempre avuto il vizio del gol nel sangue. Ne segnava parecchi, soprattutto ai tempi dell'Ajax, fino a quando da Londra non arrivò una telefonata con Arsene Wenger a fare bella mostra dall'altro capo.

Donyell Malen, attaccante del PSV: il classe 1999 cresciuto nell'Ajax e passato da Londra ha già segnato 7 gol in questa Eredivisie, cinque dei quali al Vitesse

Eredivisie, da Londra allo sgarbo all'Ajax: il PSV si gode Malen

Correva l'anno 2015 e Malen, allora, aveva solo 16 anni. Ma l'alsaziano ci aveva visto giusto: non appena sbarcato nella capitale inglese, il giocatore venne aggregato all'under 21 del club, dove è rimasto per due anni prima di fare ritorno in Olanda. Alla base di questo suo rientro ci sarebbero stati motivi tecnici, perché nel frattempo nel nord di Londra Wenger era stato liberato e le porte del professionismo parevano non volersi schiudere. Ma una volta atterrato a casa l'Ajax, che lo aveva fortemente inseguito e desiderava fortemente riabbracciarlo, se lo è visto sfilare da sotto il naso. In due anni Malen ha letteralmente scalato le gerarchie, passando dall'essere un buon esterno sinistro (ma di piede destro) a diventare un numero nove letale negli ultimi sedici metri.

La sua concretezza l'ha dimostrata di recente, durante la partita casalinga contro il Vitesse, quando si è preso il lusso di segnare una strepitosa cinquina che non lascia spazio alle interpretazioni. Il suo spostamento verso il centro ha permesso a van Bommel di sfruttare al meglio due esterni rapidi come Bruma e Bergwijn, coi quali il classe 1999 si completa a meraviglia. In termini realizzativi è partito benissimo, ma ciò che più salta all'occhio è la capacità di sfruttare al meglio le proprie caratteristiche. Malen, come detto poco fa, nasce laterale offensivo, possiede una tecnica di base sviluppatissima e la abbina molto bene a una progressione in velocità in grado di battere sul tempo qualsiasi avversario.

Le sue doti di sacrificio e le qualità tattiche lo rendono un ottimo giocatore anche in fase di non possesso, ha dimostrato di poter andare a segno in diversi modi e, soprattutto, quando parte largo non disdegna il movimento a riempire il campo per liberare i compagni con un assist decisivo. La stagione 2018/19 è stata quella della consacrazione in Eredivisie (alla fine Donyell metterà insieme 42 presenze) mentre, con la recente cinquina rifilata al Vitesse, Malen ha eguagliato un record scritto l'ultima volta nel 1964 appartenente a Bert Theunissen.

Ihattaren il "tuttocampista": van Bommel gli ha affidato la squadra

A proposito di giocatori in grado di modificare il proprio bagaglio tattico con facilità, Mohammed Ihattaren né è l'esempio lampante. Classe 2002, ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del PSV e, nel marzo del 2018, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Le sue skills sono di prim'ordine, perché questo ragazzo sa essere bello da vedere ma allo stesso tempo molto concreto. Per questo van Bommel, dopo averlo alternato nei suoi ruoli naturali, ha deciso di adattarlo come playmaker davanti alla difesa. Ihattaren ha tempi e visione di gioco, che aumentano man mano che viene fatto scalare indietro di qualche metro.

Donyell Malen e Mohammed Ihattaren, il primo classe 1999 e il secondo classe 2002, oggi hanno fatto letteralmente impazzire l'Ajax. Il centrocampista in particolare ha sfoderato una prestazione da 👏. Qui sotto la sua heatmap. 👇 #PsvAjax pic.twitter.com/se2aEHRT0d — Andrea Bracco (@Falso_Nueve_IT) September 22, 2019

Di origini marocchine, il classe 2002 è nato e cresciuto come centrocampista offensivo, ma in gioventù - vista anche la sua propensione a giostrare sull'out di destra - è stato paragonato al primo Memphis Depay. Del lionese non ha (ancora) lo strapotere né il furore agonistico, ma già contro l'Ajax - con la squadra sotto di un gol - si è preso la responsabilità di giocare alcuni palloni molto pesanti. Alla fine è stato eletto come uno dei migliori in campo dalla stampa locale, che ne ha sottolineato l'autorità nonostante i 17 anni appena compiuti.

La UEFA lo ha inserito nella lista dei 50 giovani da seguire in questa stagione, durante la quale si sta parlando di lui anche in ottica nazionale. Pare infatti che il Marocco, paese dal quale provengono i genitori, si sia fatto avanti per convincerlo ad accettare la convocazione, ma Ihattaren - fino a oggi - ha giocato solo con la maglia arancione dell'Olanda. Il ragazzo ha detto che ci rifletterà; certo è che gli Oranje potrebbero perdere uno dei prospetti più interessanti in circolazione, un centrocampista che, a livello di caratteristiche, farebbe parecchio comodo in vista del prossimo inevitabile ricambio generazionale. Nel frattempo a goderselo è il PSV, che con lui e Malen progetta un roseo futuro condito da plusvalenze garantite.