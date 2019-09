In relazione ai cori discriminatori - si legge nel comunicato del Giudice Sportivo - percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo, dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto

Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta. L'Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata

L'arbitro Orsato è stato costretto a sospendere Atalanta-Fiorentina, match valido per la quarta giornata di Serie A, per oltre tre minuti. Il motivo? I cori razzisti e i fischi rivolti da alcuni tifosi presenti al Tardini nei confronti di Dalbert. Su questo episodio si è espresso proprio il club bergamasco che ha pubblicato il seguente comunicato sui propri canali social:

