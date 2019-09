Ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport è intervenuto il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti che ha parlato dell'ultima sessione estiva di calciomercato. In particolare si è soffermato su quei calciatori trattati e mai arrivati come James e Icardi:

Abbiamo valutato tante alternative e una era Icardi. Poi però per arrivare in fondo alle trattative servono tante cose, la volontà di prenderlo da parte del club ma pure la volontà del giocatore di venire. Se una delle due componenti salta la trattativa non va in fondo. Per quanto riguarda James, invece, c'era la volontà per chiudere ma ci siamo dovuti scontrare con il Real Madrid. E ora infatti sta giocando con i Blancos, per questo non c'è stata possibilità di prenderlo. In generale è stato un mercato oculato