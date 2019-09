Non aveva ancora segnato in campionato con il Borussia Moenchengladbach: entrato con i Fohlen sotto 1-0 nel derby, ha ribaltato la partita da solo.

di Franco Borghese - 23/09/2019 13:03 | aggiornato 23/09/2019 13:07

Il giovane calciatore che prende per mano il grande club. Perché l'età spesso è solo un numero. Ma questo Marcus Thuram, figlio dell'ex Parma e Juve Lilian, lo sa molto bene: alto 192 centimetri, pesa 90 chili. Fisico (anzi, numeri...) non usuale per un attaccante esterno (è ambidestro), eppure a lui piace muoversi proprio lì. E lo fa bene. In Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach (avversario europeo della Roma) così come nella nazionale francese U21.

Ieri, entrato in campo a 23 minuti dalla fine nel derby che il Borussia Moenchengladbach stava perdendo 1-0 contro il Dusseldorf, ha ribaltato il risultato da solo. Sono i suoi primi due gol in Bundesliga, la seconda doppietta in un campionato nazionale (l'altra il 10 novembre 2018 contro il Lione). Sta dimostrando di poter diventare grande. Forse perfino di esserlo già.

Gol pesanti, molto pesanti. Perché il Gladbach si doveva rialzare dopo la figuraccia europea di giovedì con il Wofsberger (la sconfitta per 0-4 in casa è la più roboante della storia del club in Europa League) e perché il Borussia non vinceva nel proprio stadio da ben 11 gare. Uno sproposito per un club come questo che ha sempre fatto del fattore campo il proprio punto di forza.

Un successo importantissimo che, oltre a placare i malumori, porta i Fohlen ad agganciare il Dortmund al terzo posto nella classifica della Bundesliga. Con la sua doppietta, con la vittoria di ieri, l'inizio di stagione del Borussia ha tutto un altro sapore. E Thuram gongola perché sa di essere stato determinante:

Ho la fortuna che i consigli di mio papà siano più dettagliati delle dritte degli altri padri. Mi piace fare l’attaccante non per distinguermi da lui, ma perché i difensori negano gol e quindi spettacolo ai tifosi. E poi abbiamo fisici diversi, io sono parecchio più alto. Lui però è molto più bravo a cantare, specie in italiano

E ha anche il carattere per prendere per mano, a soli 22 anni, una squadra storica come il Borussia e portarla lontana dalle difficoltà. E pazienza se ieri i gol li ha segnati giocando da prima punta. Lui preferisce comunque muoversi sull'esterno e confondere gli avversari toccando il pallone sia con il piede destro che con quello sinistro. Vuole giocare esterno perché può sia raggiungere il fondo sia crossare, sia accentrarsi sia calciare. Di fatto è convinto di portare i numeri dalla sua anche giocando lì...