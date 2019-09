Juventus, calo del 7,2% in Borsa: titolo sospeso per eccesso di ribasso

Juventus, calo del 7,2% in Borsa: titolo sospeso per eccesso di ribasso

Con ogni probabilità quindi il numero 7 bianconero sarà lasciato a riposo e avrà modo di smaltire l'affaticamento per farsi trovare al meglio nelle partite contro SPAL (sabato 28 settembre alle ore 15) e Bayer Leverkusen (martedì 1° ottobre alle ore 21), entrambe in programma allo Stadium.

Dopo le dichiarazioni del tecnico sono arrivati aggiornamenti sul fuoriclasse portoghese, che sembra destinato a non essere neanche convocato per la sfida contro le Rondinelle di Eugenio Corini.

"Dobbiamo valutare le condizioni di Cristiano Ronaldo, alle prese con un piccolo affaticamento all'adduttore. Ma è abbastanza normale dopo tre partite in sette giorni". Così ha parlato il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Brescia-Juventus, match valido per la quinta giornata di Serie A.

Il portoghese non dovrebbe nemmeno essere convocato per il match contro il Brescia a causa di un affaticamento all'adduttore.

