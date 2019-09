Come confermato da Dana White, l'attore (ex stella WWE) a consegnare la neonata cintura BMF a chi trionferà nell'attesissimo match del Madison Square Garden.

di Redazione Fox Sports - 22/09/2019 11:49 | aggiornato 22/09/2019 11:53

Manca poco più di un mese a UFC 244, uno degli eventi più attesi dell'anno grazie a un main event d'eccezione come Jorge Masvidal vs Nate Diaz. A rendere tutto più interessante è la dichiarazione rilasciata da Dana White che rivela la presenza allo show di Dwayne "The Rock" Johnson.

Come rivelato dal patron UFC a TMZ Sports, sarà l'ex stella del mondo del wrestling (ora uno degli attori di maggior successo di Hollywood) a consegnare al vincitore dell'incontro principale il neonato titolo BMF ("Baddest Mother Fucker"), creato per l'occasione.

Ci sarà, mi ruberà il lavoro. Guardate: se The Rock vuole farlo, The Rock lo farà.

La cintura è stata creata in vista di Diaz-Masvidal e per ammissione dello stesso Dana White, la sua creazione è costata circa 50.000 dollari. Solo un ulteriore dettaglio che, unito al prestigio dell'incontro e alla presenza di The Rock, rende imperdibile l'evento del prossimo 2 novembre al Madison Square Garden di New York.