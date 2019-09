Dal Liverpool al Via del Mare, lo spagnolo torna al gol in Serie A e si gode la seconda rete in pochi giorni. Insigne leader, Tachtsidis ingenuo: i voti del match.

La Serie A ritrova il ruggito del Re Leone. Anzi, il doppio ruggito: Lecce-Napoli la apre e la chiude lui, Fernando Llorente. Nel 2015 l'ariete spagnolo aveva salutato il campionato italiano con una rete, la sua ultima con la maglia della Juventus. Ora indossa quella dei rivali della Vecchia Signora degli ultimi anni, ma la sostanza non cambia affatto: dopo l'acuto martedì, in Champions League nella grande vittoria partenopea contro il Liverpool, il navarro cala la doppietta in Salento.

Allo stadio Via del Mare finisce 4-1 per la squadra di Carlo Ancelotti, un risultato largo per una partita comunque ostica per il Napoli. Il vantaggio degli ospiti scocca dopo 28 minuti complicati, grazie alla zampata dell'ex Tottenham che fisserà poi il risultato al 82'.

Nel mezzo, il rigore realizzato da Lorenzo Insigne al 40': Gabriel neutralizza la prima battuta, ma entrambi i piedi sono staccati dalla linea di porta. Il capitano azzurro non fallisce il bis e festeggia gli 80 gol con il suo club. Nella ripresa c'è spazio anche per la stoccata vincente di Fabian Ruiz al 52' e un altro penalty, stavolta per il Lecce, trasformato da Mancosu al 61'. Vediamo allora le pagelle, con un occhio particolare sui migliori e i peggiori della sfida valida per la 4ª giornata di Serie A.

Lorenzo Insigne festeggia il gol numero 80 con la maglia del Napoli

Serie A, le pagelle di Lecce-Napoli

Lecce (4-3-1-2): Gabriel 6.5; Rispoli 5.5 (70' Benzar 5.5), Lucioni 5.5, Rossettini 5.5, Calderoni 5.5; Majer 6, Tachtsidis 5.5 (46' Petriccione 6), Tabanelli 6; Mancosu 6.5; Falco 5.5 (65' Lapadula 5.5); Farias 5.5. Allenatore: Liverani 5.5.

Napoli (4-4-2): Ospina 6; Malcuit 6.5, Maksimovic 6.5, Koulibaly 7, Ghoulam 6.5; Fabian Ruiz 6.5, Zielinski 6.5, Elmas 6 (74' Callejon 6), Insigne 7; Milik 6 (73' Lozano 6), Llorente 7.5 (86' Luperto sv) Allenatore: Ancelotti 6.5.

I migliori

Llorente 7.5

La semplicità con cui, a tu per tu con Gabriel, riprende il discorso interrotto 1576 giorni fa: quello con i gol in Serie A. L'ultimo l'aveva segnato il 30 maggio 2015 contro il Verona, indossava ancora la maglia della Juventus. In generale, non serve tornare così tanto indietro: Fernando aveva già messo la firma martedì, nella vittoria in Champions contro il Liverpool. Alla prima da titolare con il Napoli, arriva anche la doppietta. Il Re Leone non perde il pelo e neanche il vizio.

Insigne 7

È il migliore del Napoli anche quando predica nel deserto dei primi venti minuti: sempre concentrato, l'unico che prova la conclusione. Il rigore – sbaglia la prima esecuzione, non la ripetizione – è la giusta ricompensa. E fa scoccare il numero 80 alla casella dei gol segnati in carriera con la maglia del suo Napoli.

I peggiori

Tachtsidis 5.5

Un onesto primo tempo, trascorso senza rimane schiacciato dal pressing azzurro. L'intervento da rigore poi macchia la sua prestazione: il braccio è scomposto, sui falli di mano difficile farla franca. E all'intervallo Liverani lo lascia negli spogliatoi.

Falco 5.5

In queste prime tre giornate di campionato, ha conquistato una vagonata di sostenitori anche fuori dal Salento. Ha fantasia, velocità, è il 10 di provincia con la tecnica da grande metropoli. Ecco perché, da lui, la prestazione anonima non vorresti mai vederla. Anche contro il Napoli.

Il tabellino di Lecce-Napoli 1-4

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (70' Benzar), Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Tachtsidis (46' Petriccione), Tabanelli; Mancosu; Falco (65' Lapadula), Farias. A disposizione: Vigorito, Bleve, Dumancic, Riccardi, Vera, Shakhov, Lo Faso, La Mantia, Babacar. Allenatore: Liverani.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Zielinski, Elmas (74' Callejon), Insigne; Milik (73' Lozano), Llorente (86' Luperto). A disposizione: Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui, Gaetano, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Marcatori: 28' Llorente, 40' Insigne, 52' Fabian Ruiz, 61' Mancosu, 82' Llorente.

Ammoniti: 22' Ghoulam, 37' Tachtsidis, 39' Gabriel, 46' Elmas, 49' Tabanelli, 53' Fabian Ruiz.

Arbitro: Marco Piccinini (sez. Forlì)

Assistenti: Galetto-Baccini

IV Uomo: Baroni

VAR: Pasqua

AVAR: Cecconi