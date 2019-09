Doppietta al Lecce e impatto imponente al ritorno in Italia per l'attaccante spagnolo: aveva servito l'assist per il 2-0 alla Samp e aveva chiuso i giochi con la rete al Liverpool.

E se il vero colpo del calciomercato 2019 del Napoli fosse stato l'usato sicuro rappresentato da Fernando Llorente? La sensazione che emerge dal 4-1 rifilato dalla banda di Carlo Ancelotti al Lecce sul terreno del Via del Mare è questa. Tre indizi nell'arco di una settimana depongono a favore del centravanti spagnolo classe 1985, tornato in Serie A dopo quattro anni tra Premier League e Liga e una Champions League persa all'ultima curva con il Tottenham nello scorso giugno.

Arrivato a Napoli nelle ultime ore di trattative, il centravanti di Pamplona era stato accolto con un pizzico di scetticismo da una piazza che in estate aveva accarezzato le ipotesi Mauro Icardi e James Rodriguez. Ancelotti invece lo aveva voluto con forza: Nando, come era stato chiamato nel biennio trascorso dal 2013 al 2015 con la Juventus, rappresentava nei piani dell'allenatore del Napoli l'attaccante ideale per completare il reparto: di esperienza, forte anche di testa e utile per cambiare la gara in corsa.

Missione affidata a un calciatore che già negli anni alla Juventus e con il Tottenham aveva dimostrato di saper accettare la panchina, apportando comunque numeri importanti davanti alla porta avversaria - 27 reti in 92 partite in bianconero, 13 su 58 presenze con gli Spurs - sapendo essere decisivo nei momenti più caldi. La semifinale di ritorno vinta ad Amsterdam contro l'Ajax, con Llorente inserito nell'intervallo e gli inglesi capaci di passare dal 2-0 al 2-3, era stata la dimostrazione plastica delle prerogative tecniche e umane del 34enne.

Napoli, Fernando Llorente a segno già 3 volte nelle prime tre sfida tra Serie A e Champions

Napoli, i numeri di Llorente: tre gol e un assist in 132 minuti

Non sarà un goleador da 30 reti a stagione, ma i 199 centri sin qui realizzati con le maglie di club in carriera sono un biglietto da visita di tutto rispetto per Llorente. Che ai primi passi con il Napoli sta andando ben oltre le sue medie: contro Sampdoria e Liverpool era stato schierato a partita in corso, donando l'assist del 2-0 a Mertens e realizzando in pieno recupero il centro del raddoppio ai Reds. Alla prima da titolare, a Lecce, Ancelotti lo ha schierato in un insolito attacco "pesante" con Milik ed è stato ripagato con una doppietta: rete d'apertura e di chiusura nel 4-1 ai giallorossi di Liverani e sostituzione tra gli applausi con Luperto al minuto 86. E tanto entusiasmo per il centravanti, raccontato ai microfoni di DAZN:

Si vede che siamo una grandissima squadra. Proviamo a giocare un calcio bello e veloce.

Ancelotti: "Davanti abbiamo varietà e qualità"

In un reparto che comprendeva Mertens, Lozano, Callejon, Insigne, Milik e Younes, Llorente sta dando la decisa sensazione di poter costituire più di un elemento di completamento della rosa. Soprattutto in una squadra abituata ad attaccare palla a terra e nello stretto, che trova nelle caratteristiche dello spagnolo la variante perfetta. Ascoltare Ancelotti dopo la vittoria di Lecce per credere:

Devo dire che Llorente si è presentato molto bene, mi è piaciuto insieme a Milik, per come si sono mossi e per come hanno giocato. Davanti abbiamo varietà e qualità.

Sacrificio, fisicità e anche fiuto del gol. L'oro di Napoli negli ultimi otto giorni ha corrisposto al nome di Fernando Llorente. Gregario, ma mai seconda scelta. I primi passi al ritorno in Italia lo stanno confermando.