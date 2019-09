Il terzino segna ancora su calcio di punizione, pareggia l'ex Sassuolo su calcio di rigore poi la Roma la vince grazie al gol di Dzeko.

di Leonardo Mazzeo - 22/09/2019 17:00 | aggiornato 22/09/2019 17:04

Il Bologna sorpresa del campionato ospita la Roma per la quarta giornata di Serie A, nella speranza di riuscire a fermare anche i giallorossi e di conquistare così altri punti preziosi in ottica salvezza. Alla fine, però, è la squadra di Fonseca a sorridere: Dzeko la decide al 93', di testa mette dentro la rete dell'1-2 e fa impazzire i suoi tifosi.

Primo tempo decisamente poco entusiasmante: Roma e Bologna si studiano, ogni tanto tentano l'affondo ma non c'è da segnalare neanche una chiara occasione da gol. I giallorossi si aggrappano alle sgroppate di Kolarov, che nel primo tempo scappa più volte sulla fascia presidiata dal malcapitato Tomiyasu (pomeriggio difficile per lui). Da nessuno di questi spunti, però, arriva un vero pericolo.

Il secondo tempo, invece, si accende: Kolarov la sblocca su calcio di punizione, poi però ferma fallosamente Soriano in area e permette a Sansone di segnare il rigore del pareggio. Entrambe le squadre vogliono vincerla, occasioni da una parte e dell'altra (super Pau Lopez su Soriano) ma nessun altro gol. Almeno fino al 93', quando la Roma in 10 uomini (espulso Mancini per doppia ammonizione), grazie a un super strappo di Veretout, vince con il gol di testa di Dzeko (assist perfetto di Pellegrini).

Serie A, le pagelle di Bologna-Roma

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 6, Denswil 5, Dijks 6 (45' Krejci 6); Poli 6.5 (80' Palacio s.v.), Medel 6.5; Orsolini 6.5, Soriano 6, Sansone 7; Destro 5.5 (80' Santander s.v.) All: De Leo (vice Mihajlovic) 6.5

: Skorupski 6; Tomiyasu 5, Bani 6, Denswil 5, Dijks 6 (45' Krejci 6); Poli 6.5 (80' Palacio s.v.), Medel 6.5; Orsolini 6.5, Soriano 6, Sansone 7; Destro 5.5 (80' Santander s.v.) All: De Leo (vice Mihajlovic) 6.5 Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6.5; Florenzi 6 (70' Spinazzola 6), Mancini 5.5, Fazio 6, Kolarov 7-; Cristante 6, Veretout 6; Kluivert 5.5 (55' Zaniolo 5.5), Pellegrini 6.5, Mkhitaryan 5 (87' J.Jesus s.v.); Dzeko 6.5 All: Fonseca 5.5

I migliori

Sansone 7

Discorso simile per l'esterno del Bologna: nella prima frazione ci prova più dei suoi compagni di reparto, nella ripresa è freddo dal dischetto. Il suo secondo tempo è fatto di accelerazioni continue e strappi pericolosi. Sette meritato.

Kolarov 7-

Nel primo tempo è stato il migliore dei suoi, e a inizio ripresa la sblocca con la sua solita specialità: calcio di punizione dal limite e pennellata di sinistro, Kolarov è una delle macchine da gol più precise della Serie A. E a Bologna lo ha dimostrato ancora una volta. Segno meno per l'occasione del rigore: restano i dubbi,

I peggiori

Mkhitaryan 5

Dopo un super esordio, passo indietro per l'ex Manchester United: si vede pochissimo, non riesce a trovare le distanze giuste in campo e non incide al Dall'Ara. Prestazione da rivedere.

Zaniolo 5.5

Ci sono diversi 5.5 nella Roma, ma una menzione negativa in questo caso la merita il giovane numero 22: entrato in campo nella ripresa, rimedia quasi subito un gialo superfluo e spreca una grande ripartenza sparando il pallone nel nulla, costringendo Dzeko ad arretrare fino alla sua metà campo.

Gli allenatori

De Leo (vice Mihajlovic) 6

Che carattere, questo Bologna: De Leo in panchina guida una squadra coraggiosa, che dopo aver subito il gol trova subito la forza mentale per reagire (e quasi passa in vantaggio). Ancora applausi per il super Bologna di Mihajlovic, fatto a immagine e somiglianza del suo tecnico. Nota: al 79' esce Poli ed entra Palacio. Solo questa scelta descrive alla perfezione la filosofia rossoblu. Il risultato, però, alla fine premia la Roma. Ma questo non cancella l'ottima prova dei padroni di casa.

Fonseca 6.5

Alla fine sono i suoi a crederci di più: nonostante una partita non esaltante, la Roma conquista una vittoria importante per muovere la sua classifica di Serie A. E lo fa in maniera convinta, contro una squadra agguerrita. E lo fa in 10 uomini, quando tutto sembrava ormai perduto. Un segnale incoraggiante.