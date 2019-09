Il prossimo turno vede il Cagliari impegnato in trasferta contro il Napoli mercoledì prossimo alle 21 per il turno infrasettimanale. Il Genoa invece ospiterà il Bologna a Marassi. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Cagliar-Genoa:

Cagliari-Genoa è stato il match che ha aperto la 4ª giornata di Serie A . I padroni di casa erano reduci dalla vittoria in trasferta contro il Parma, tre punti molto importanti per la classifica dei gialloblù. Il Genoa, invece, ha perso l'ultima gara in casa contro l'Atalanta, e ha cercato il riscatto proprio in terra sarda.

