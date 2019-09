Super Mario è pronto per il ritorno in Serie A, carico e a posto fisicamente. Ma la sfida con CR7 sul campo è l'ultimo dei suoi pensieri.

di Marco Ercole - 22/09/2019 12:13 | aggiornato 22/09/2019 12:18

Spontaneo, sincero, mai banale. Non si è smentito nemmeno stavolta, Mario Balotelli. Che nell'anteprima dell'intervista rilasciata a DAZN, ha già lanciato due o tre spunti capaci di generare titoli e discussioni. Super Mario è così, d'altronde, prendere o lasciare.

Il Brescia ha deciso di scommettere su di, Cellino è convinto che l'attaccante sia pronto per il definitivo salto di qualità, quello che gli potrebbe consentire di prendere per mano la squadra e trascinarla a una serena salvezza. Balotelli ci proverà, poco ma sicuro.

I presupposti per fare qualcosa di buono ci sono realmente e anche lui, almeno per il momento, si sta dando sul serio da fare per non far passare anche questo treno:

Sono pronto. Chiaramente non ho i 90 minuti sulle gambe, ho giocato solo due amichevoli. Ma ci sono, sono a disposizione. Credo di essermi allenatore più in questo periodo col Brescia che in tutta la mia vita (sorride, ndr). Anche a livello di peso, in questa condizione ci sono arrivato solo ai tempi del Manchester City, quando avevo 20 anni.

Serie A, a Brescia tutto pronto per l'esordio di Balotelli

Mario Balotelli, il ritorno in Serie A e la sfida con Cristiano Ronaldo

A quell'epoca, in Premier League, c'era Roberto Mancini ad allenarlo. E Balotelli adesso vuole provare a riconquistare quel tecnico, convincendolo a chiamarlo in Nazionale. Non lo dice, ma probabilmente anche questo al momento è tra i suoi obiettivi principali nell'affascinante e romantico ritorno in Serie A, per la prima volta nella squadra della sua città.

Sinceramente adesso non ci penso. Devo solo fare il mio qui al Brescia

È rientrato in Italia nell'epoca di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma questo dettaglio non è al centro dei suoi pensieri. Così, quando gli viene domandato se lo esalti il confronto sul campo con un campione come il portoghese, lui risponde secco:

No.

Nuovo confronto in Serie A tra Balotelli e Cristiano Ronaldo

A seguire, però, arriva la spiegazione più argomentata:

Lui è un grande, il migliore insieme a Messi, ma da qui a dire che mi esalta no. Io devo pensare a fare bene per me e per la squadra.

