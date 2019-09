Il Liverpool gioca meglio e chiude il primo tempo sullo 0-2 con Alexander-Arnold (il migliore) e Firmino. Poi Kante ci prova, ma al Chelsea non basta.

di MarcoValerio Bava - 22/09/2019 19:33 | aggiornato 22/09/2019 19:36

Il Liverpool mantiene l'imbattibilità, vince la sesta partita in Premier League e lascia il City a -5. Chelsea battuto 1-2 al termine di una partita molto bella, intensa, giocata meglio dai Reds per 65', ma poi vissuta sul filo dopo il gran gol di Kante. Partenza equilibrata, stappata da una punizione perfetta di Alexander-Arnold che trova l'incrocio dei pali alla sinistra di Kepa e porta in vantaggio i Reds. La squadra di Lampard non si scompone, non cambia il suo piano tattico basato sul fraseggio alla ricerca poi dell'imbeccata per Abraham che però quando ha l'occasione di presentarsi davanti ad Adrian sciupa la più ghiotta delle occasioni per riportare in parità i Blues. Passa una manciata di secondi e Azpilicueta spinge in rete il pallone al termine di un'azione confusa e rocambolesca, ma il VAR annulla per una posizione di offside in partenza di Mount.

E siccome il calcio sa essere spietato, ecco che sul capovolgimento di fronte Firmino salta in testa ad Alonso e fa 69 con la maglia del Liverpool. Lampard non è nemmeno fortunato, perché deve ricorrere a due cambi forzati per infortunio già al 42' con Emerson e Christensen costretti a lasciare il campo e il posto ad Alonso e Zouma.

Pronti via e nella ripresa è ancora Liverpool e ancora Firmino, ma Kepa si supera sul diagonale del brasiliano ed evita la definitiva capitolazione al Chelsea. L'undici di Klopp sembra padrone del campo, ma ha il difetto di non dare il colpo di grazia all'avversario, soprattutto con Salah che spreca l'occasione offertagli da Mane con un controllo non da campione. E allora il Chelsea, tenuto in vita, ha un sussulto d'orgoglio con Kante che brucia Fabinho, penetra centralmente e trova il destro vincente che riapre il match. Partita che s'infiamma perché il Chelsea ci crede e va a un passo dal pari con il nuovo entrato Batshuayi e subito dopo con Mount che però spara alle stelle da ottima posizione. Il Liverpool balla, ma alla fine vince e rimane in vetta.

Premier League, le pagelle della gara tra Chelsea e Liverpool

Chelsea (4-3-3): Kepa 6,5; Azpilicueta 6, Christensen 6 (42' Zouma 6), Tomori 5,5, Emerson sv (15' Alonso 5); Jorginho 5,5, Kovacic 5,5, Kanté 6,5; Willian 5, Mount 5,5, Abraham 5 (76' Batshuayi 5). All: Lampard 6

Liverpool (4-3-3): Adrian 6,5; Alexander-Arnold 7,5, Matip 6,5, van Dijk 6,5, Robertson 6,5; Henderson 6,5 (83' Lallana), Fabinho 6,5, Wijnaldum 6; Salah 5,5 (92' Gomez sv), Firmino 7, Mane 6 (71' Milner 6). All: Klopp 6,5

I migliori

Alexander-Arnold 7,5

Sblocca la partita con una punizione meravigliosa, la palla è un missile che non lascia scampo a Kepa e dimostra tutte le qualità balistiche di questo ragazzo. Un'altra prova? Sul finire di primo tempo, lancio di 60 metri e Salah messo praticamente in porta. Corsa, tecnica, intelligenza, sulla sua fascia è il padrone assoluto: non lascia nulla al caso nemmeno in fase difensiva, salva su Kovacic nella ripresa, con lui Klopp sa di poter contare su uno dei migliori interpreti del ruolo.

Firmino 7

Regista offensivo, bomber, lui lì davanti fa un po' tutto e soprattutto fa tutto bene. Stacca in testa ad Alonso, si fionda sul cross di Robertson e segna il gol numero 69 con la maglia del Liverpool. Il primo in Premier League contro il Chelsea. A inizio ripresa arriverebbe pure il secondo, ma Kepa si traveste da Superman e vola a negargli la doppietta. Tanta qualità, tanta sostanza, tanto Firmino.

Kante 6,5

Quasi matematico inserirlo tra i migliori. Ngolo non è forse in condizioni eccellenti, ancora deve trovare la forma migliore, ma se c'è uno che proprio non molla mai, se c'è un giocatore al quale questo Chelsea sembra proprio non poter rinunciare, be' questo è il francese. Il centrocampo dei Blues soffre per larghi tratti, sovrastato dai dirimpettai in rosso, i compagni (Jorginho e Kovacic) non gli danno una grande mano e quindi è solo a tenere in piedi la baracca. Rianima una partita che sembra chiusa con un gol di pregevole fattura.

I peggiori

Alonso 5

Entra dopo un quarto d'ora quando il Chelsea è già sotto di un gol, Lampard ormai lo considera una riserva, l'alternativa a Emerson poiché lo ritiene poco adattabile alla difesa a quattro e visti i risultati non ha tutti i torti. Alexander-Arnold e Salah non gli danno tregua, la fa una fatica terribile a rimanere a galla. Si fa sovrastare da Firmino in occasione dello 0-2 dei Reds, cresce un po' nel finale, ma non basta.

Abraham 5

Evidentemente il Liverpool non gli porta fortuna. A Istanbul, in finale di Supercoppa Europea, aveva sbagliato il rigore decisivo, a Stamford Bridge invece sciupa un'occasione comodossima a tu per tu con Adrian, sarebbe stato l'1-1 e chissà che piega avrebbe potuto prendere il match. L'impegno è tanto, questo impossibile metterlo in dubbio, ma non crea fastidi particolari ai centrali dei Reds.

Willian 5

È l'uomo d'esperienza nel tridente del Chelsea, quello a cui Lampard chiede di dare quel qualcosa in più anche a livello di malizia e qualità. Ma il brasiliano tradisce le aspettative, non si accende, non riesce mai a dare quel quid in più che servirebbe ai suoi, nemmeno nel corso dell'ultimo quarto d'ora quando il Liverpool è alle corde e i Blues spingono a caccia del pareggio. Sbaglia tanto, non diventa mai un fattore.