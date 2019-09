Marc vince al Motorland ed avvicina l'ennesimo titolo, ma il catalano è l'unico pilota Honda veramente competitivo. Le Ducati rialzano la testa solo con Dovizioso e Miller, le Yamaha la abbassano.

di Mirko Colombi - 22/09/2019 17:44 | aggiornato 22/09/2019 17:47

Niente da fare (per gli altri). Quasi fatta (per lui). Marc Marquez è il Re della MotoGP, in lungo ed in largo. Il catalano del team Repsol spreme la sua Honda come nessun rivale saprebbe fare, né con una moto diversa, né a parità di dotazione tecnica. Ad Aragon il numero 93 ha umiliato tutti, con qualifiche devastanti e Gran Premio perfetto. Si cerca qualcuno che possa - ogni tanto - fermarlo, ma la corsa che lo porta all'ottavo iride è inarrestabile.

Se pensiamo che i rimanenti hondisti accumulino gap e figure imbarazzanti, il quadro in Casa HRC è chiaro: il ventiseienne di Cervera determina i risultati finali. Lui riesce a guidare al limite, spesso oltre, tenendo la situazione sotto controllo. Crutchlow, Nakagami e Lorenzo si vedono poco e niente. Jorge ha addirittura rimediato distacchi da debuttante. C'è da riflettere. Perché la stagione ha preso per l'ala dorata una piega bellissima, ma incompresibile.

Dopo bisticci ed incomprensioni, torna il sorriso in Ducati. Doppio podio per la Rossa, grazie a Dovizioso e Miller, rispettivamente su Desmosedici ufficiale e Pramac. Però, Petrucci e Bagnaia hanno sofferto, ancora. Pure a Borgo Panigale devono riflettere sulle scelte di mercato compiute. I dubbi coprono anche la rappresentanza Yamaha, meno brillante ad Alcaniz. Vinales e Quartararo sono giunti non lontano dai primi, ma erano entrambi delusi. Altalenante il rendimento delle M1, ma questa non è una novità.

Dovizioso e Miller portano a podio le Ducati MotoGP ad Aragon

MotoGP, le pagelle del Motorland

Marc Marquez - Sempre più promosso

Marc è una furia, lo abbiamo visto bene a Misano. Urla, salta, balla, gioisce. E ne ha ben donde: il giovane (ha solo 26 anni) pilota Honda sta per mettere entrambe le mani sull'ennesimo titolo mondiale, l'ottavo. Considerando i due ottenuti tra Moto3 e Middle Class, Marquez sta avvicinando il sesto con la Regina delle due ruote. Impensierendo seriamente Valentino Rossi e - chissà - forse, spodestandolo nel prossimo futuro.

Del resto, el cabroncito tempo e possibilità ne avrà. L'età glielo consente, la HRC non desidera altro, perciò... brutte notizie per gli avversari, spesso costretti a contendersi posizioni di rincalzo. Se già avete letto queste parole, precisiamo che non siamo ripetitivi. Semplicemente, MM93 ama ripetersi. Primo, primo, primo, primo, primo, primo, primo, primo. Che noia? No che martello: 8 Gran Premi vinti nel 2019, come 8 l'iride da mettere in bacheca - PROMOSSO

Marquez vince ad Aragon ed avvicina il titolo della MotoGP

Piloti Yamaha - Rimandati

Maverick e Fabio, ovvero, i due migliori piloti in sella ad una M1. Bravi, ma non basta, se pensiamo che a Misano abbiano conteso la vittoria a Marquez. Lo spagnolo ha perso un podio a pochi giri dal termine, il francese è apparso un po' in ombra rispetto alle ultime uscite. Da qui in avanti sarà importante capitalizzare ogni punto, perché è in arrivo una serie di trasferte micidiali, sia dal punto di vista tecnico che da quello fisico.

Le facce in Casa Yamaha non erano soddisfatte: Morbidelli è caduto, Rossi ha chiuso in una non esaltante ottava posizione. Considerando che Ducati sia la seconda forza in campo, i vertici del marchio dai tre diapason sanno che la rivale ora è Suzuki. Non benissimo: da quelle parti ancora ricordano i trionfi di un VR46 più giovane e del martello Jorge Lorenzo; è passato così tanto tempo? No, semplicemente, sono state le scelte a lasciare dubbi e tanti vuoti nelle classifiche mondiali. RIMANDATI TUTTI

Quartararo precede Vinales, ma nessuno dei due ha calcato il podio della MotoGP

Crutchlow, Nakagami, Petrucci e Bagnaia - Bocciati

Cal e Takaaki, Danilo e Pecco. Un inglese, un giapponese e due italiani. Due piloti Honda ed altrettanti su Desmosedici. Tutti da bocciare, sapete perché?! Semplice. a parità di RC 213V Marquez domina, vince e trionfa, mentre i due compagni di marca arrancano. Tralasciando l'evanescente Lorenzo - non ancora al 100% della condizione psicofisica - il portacolori di Lucio Cecchinello stanno deludendo. E dire che sulle loro moto c'è appiccicato un bel adesivo HRC.

Petrucci ha firmato il contratto dopo aver vinto al Mugello e, a parte qualche guizzo, da lì in avanti ha calato il proprio rendimento, crescendo invece nei chili corporei. Rimanere in forma è fondamentale nella Top Class, categoria che richiede la cura di ogni dettaglio e costanza di risultati. In questo momento, il ternano non c'è e si vede: due Ducati vanno a podio e lui le prende sonoramente. Solo Bagnaia ha fatto peggio, ma Francesco è un rookie e... ah già, anche Quartararo lo è, ma si sta rivelando molto più veloce del piemontese, un pesce fuor d'acqua nel 2019 - Lui come quelli prima citati, BOCCIATI

Bagnaia e Miller scherzano prima della gara di MotoGP

Parole, parole parole

Nel team Ducati, ultimamente, le dichiarazioni stavano prendendo lo spazio dei risultati. Grandi polemiche nella squadra emanata da Borgo Panigale, coi piloti ad accusare lo staff e gli uomini dell'azienda a puntare il dito (anzi, le dita) verso chi sta in sella. Il clima non era il massimo della vita, soprattutto dopo la disfatta avvenuta a Misano. Il doppio podio colto ad Aragon potrebbe stemperare la tensione. Forse.

La voce del probabile ritorno di Lorenzo con la Rossa aveva - in primis - destabilizzato gli equilibri di un garage già abbastanza sottoposto a pressioni e tensioni. A rincarare la dose, ecco Andrea Dovizioso e Gigi Dall'Igna cadere in screzi e frecciatine dal doppio senso. Ci ha pensato Paolo Ciabatti a calmare le acque e, probabilmente, il suo intervento è servito a qualcosa. Quantomeno a riacciuffare posizioni prestigiose.

Ducati e Dovizioso, un binomio da secondo posto nella classifica di MotoGP

Da pilota a collaudatore, da collaudatore a pilota: per Kallio è dura tornare in gara nella MotoGP

Mika Kallio, finlandese, è stato un eccellente pilota, uno dei più in vista nella Moto2 con propulsori Honda, sicuramente il secondo finnico della storia, dopo il mito Jarno Saarinen. Scelto da KTM nel ruolo di collaudatore, il preciso e freddo Mika sta svolgendo un buon lavoro e la marca austriaca ne è soddisfatta. Dopo la dipartita di Zarco, ad Aragon è stato proprio lui a sostituire il non poco disorientato francese.

La velocità non manca a Kallio, ma la gara è una cosa diversa. Nel Gran Premio del Motorland, il numero 82 è arrivato al traguardo in una non troppo incoraggiante diciassettesima posizione, precedendo solo corridori privati. e lo spento Jorge Lorenzo. Ciò dimostra che, per quanto bravi, i collaudatori - tester hanno bisogno di gareggiare, del clima domenicale e di provare a portare nel garage punti in classifica. La MotoGP è così: se abbassi un attimo la guardia, rimani attardato.