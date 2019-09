Segui la diretta LIVE il Gran Premio di Aragon, Marc Marquez grande favorito si avvia ad ampie falcate verso l'ottavo titolo mondiale. Ma la sfida per il podio si preannuncia emozionante.

di Luigi Ciamburro - 22/09/2019 12:44 | aggiornato 22/09/2019 13:40

21° giro - Sfida per il decimo posto tra Iannone e Petrucci. Dovizioso va a prendersi il secondo posto.

19° giro - Dovizioso all'attacco di Vinales. Intanto Marquez comanda con un gap di quasi 7 secondi

17° giro - Rins e Oliveira recuperano su Iannone, Crutchlow mette pressione ad Espargarò

15° giro - Dovizioso sorpassa Miller e si porta al terzo posto.

14° giro - Buona gara di Iannone che prima supera Oliveira e poi Rins portandosi al 10° posto. Grande prestazione anche per l'altra Aprilia di Aleix Espargarò che mantiene saldamente il 6° posto

12° giro - Gara anonima di Jorge Lorenzo che gravita in 17esima posizione. Marquez vanta un vantaggio di oltre 5 secondi da Vinales e Miller

10° giro - Crutchlow scavalca Rossi che scivola in ottava posizione, Vinales supera Miller, Dovi si mette dietro Quartararo.

8° giro - La top 10: Marquez, Miller, Vinales, Quartararo, Dovizioso, Espargarò, Rossi, Crutchlow, Iannone, Petrucci

6° giro - Dovizioso ha superato Valentino, il Cabroncito prende il largo guadagnando mezzo secondo a giro. Miller-Vinales-Quartararo si contendono i restanti due gradini del podio.

4° giro - Il vantaggio di Marc lievita a 2 secondi, si preannuncia una bella bagarre tra Rossi e Dovizioso

3° giro - Marquez scava un gap di oltre un secondo sugli inseguitori. Valentino Rossi 6° seguito da Andrea Dovizioso.

1° giro - Marquez prova a prendere subito il largo, inseguono Miller e Quartararo. Out Franco Morbidelli

12:59 - Inizia il giro di ricognizione. Marquez ha scelto la soft al posteriore, Vinales e Quartararo la dura.

12:54 - Il termometro segna 26°C, temperature più fresche rispetto ai giorni precedenti. Cambierà qualcosa su grip e consumo gomme?

12:50 - La vittoria di Marc Marquez sembra quasi scontata: il Cabroncito nelle FP1 ha rifilato ben 1,6" di distacco ai diretti inseguitori, nelle qualifiche oltre tre decimi.

Valentino Rossi ad Aragon

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

Marc Marquez conquista l'ottava pole stagionale, la quinta sul circuito di Aragon, dimostrando di essere di un altro pianeta. Niente e nessuno può fermare il Cabroncito, ad eccezione di se stesso. Con il crono di 1'47"009, raggiunto senza troppo rischiare, rifila 327 millesimi al diretto inseguitore Fabio Quartararo. Il rookie francese dimostra ancora una volta di avere doti eccellenti sul giro secco, ma qualche problema in frenata gli impedisce di instaurare un feeling ottimale in questo week-end. Dalla prima fila partirà anche la Yamaha di Maverick Vinales, che per la prima volta ha montato il nuovo scarico Akrapovic.

Ducati in difficoltà in percorrenza di curva anche qui ad Aragon, ma Jack Miller spinge i piloti ufficiali ad osare di più dopo la conquista del quarto piazzamento. Ad occupare la seconda fila l'Aprilia di Aleix Espargarò e la M1 di Valentino Rossi. Lo spagnolo regala per la seconda volta nella storia di Aprilia in MotoGP la seconda fila, merito anche di un'intesa particolare con il tracciato aragonese. Franco Morbidelli inizierà la gara dalla terza fila, in mezzo a Cal Crutchlow e Joan Mir.

Male le Ducati factory di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente in decima e quindicesima piazza sulla griglia. A condividere la quarta fila con il forlivese anche Andrea Iannone che accusa ancora problemi alla spalla sinistra dopo l'infortunio di Misano. Non ci sarà Pol Espargarò che dopo la caduta in curva 9 nelle FP4 di ieri ha riportato una frattura al polso che lo ha costretto ad intervenire chirurgicamente. Il rider spagnolo resterà fuori qualche settimana e lascia il team austriaco senza piloti ufficiali per la Thailandia, dopo il divorzio anticipato da Johann Zarco.