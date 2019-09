La 14esima tappa del Motomondiale va in scena al MotorLand di Aragon. Marc Marquez a +93 su Andrea Dovizioso proverà ad allungare ulteriormente in classifica per chiudere quanto prima il discorso iridato. Diretta TV su Sky e TV8.

di Luigi Ciamburro - 22/09/2019 10:00

Il campionato del mondo di MotoGP vola ad MotorLand di Aragon per la 14esima tappa stagionale. Si torna subito in pista a pochi giorni dalla gara di Misano, dove Marc Marquez ha conquistato la settima vittoria stagionale portandosi a +93 in classifica generale su Andrea Dovizioso. A sei gare dalla fine del Mondiale non resta che attendere la certezza aritmetica per assegnare il titolo iridato al Cabroncito che, in caso di vittoria ad Aragon, potrebbe riconfermarsi campione già nella successiva tappa in Thailandia.

I team Yamaha factory e satellite sono chiamati a riconfermare l'ottimo stato di salute riscontrato dopo la pausa estiva. Fabio Quartararo conta già tre pole position e quattro podi in questa sua prima stagione in MotoGP, ergendosi a erede di Valentino Rossi e unico vero contendente allo strapotere di Marquez. Il Dottore, dopo il quarto posto di Misano, proverà a dare l'assalto a quel podio che manca dallo scorso aprile ad Austin, sebbene il tracciato di Aragon in passato non sia stato particolarmente favorevole alle M1. Per il campione di Tavullia c'è ancora in palio l'attestato di miglior pilota Yamaha che si contende con Maverick Vinales, ma dalle retrovie occhio a Quartararo.

Ducati vuole mettere subito in archivio la pessima prestazione di San Marino anche se ormai il titolo è andato in fumo. Andrea Dovizioso più che guardare alla vetta della classifica adesso si gira indietro per puntare l'attenzione ai suoi inseguitori e cercare di blindare il secondo posto. Danilo Petrucci, terzo, dovrà invece vedersela con un osso duro come Alex Rins per provare a giocarsi un posto sul gradino più basso del podio iridato. Gara di riconferme anche per KTM che, dopo la prima fila conquistata da Pol Espargarò nell'ultimo round, proverà nuovamente a meravigliare i propri tifosi e a proseguire con lo sviluppo della RC16.

Valentino Rossi a Misano

MotoGP, dove vedere il GP di Aragon in TV e streaming

La tappa aragonese del Motomondiale sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e su TV8. Una buona notizia per tutti gli spettatori non abbonati alla tv satelittare, che potranno godersi un altro week-end in diretta live. Il Gran Premio di Aragon prende il via con la tradizionale conferenza stampa del giovedì alle ore 17:00. Su Sky Sport MotoGP, al termine di ogni sessione, andranno in onda approfondimenti e interviste nel corso dei programmi 'Paddock Live' e a seguire 'Talent Time'. Il semaforo verde scatterà alle ore 13:00, a seguire 'Zona Rossa' e 'Paddock Live Ultimo Giro' con Guido Meda, Mauro Sanchini e tanti ospiti. Per chi volesse seguire il GP di Aragon in diretta streaming potrà collegarsi a Sky GO e Now TV, solo per gli abbonati. Qualifiche e gare andranno in onda in chiaro anche su TV8.

Sabato 21 settembre 2019

Sky Sport MotoGP HD

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

TV8

13:15 - Studio Moto - GP Live

14:00 - Moto - GP GP Aragona (Qualifiche)

14:45 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e Now TV

14:10-14:25 Q1

14:35-14:50 Q2

Domenica 22 settembre 2019

Sky Sport MotoGP HD

09:30-09:50 Warm-up

13:00 Gara

TV8

12:00 - Studio Moto - GP Live

13:00 - Moto - GP Aragona (Gara)

14:00 - Studio Moto - GP Live

Sky GO e NowTV