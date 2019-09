Il presidente della FIFA Gianni Infantino vuole dare un'accelerata a un discorso da chiudere prima possibile.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/09/2019 14:48 | aggiornato 22/09/2019 14:53

La FIFA è stata rassicurata dalle autorità iraniane riguardo il fatto che le donne saranno in grado di partecipare alle gare di qualificazione ai Mondiali in programma questo ottobre a Teheran. La notizia è stata diffusa direttamente da Gianni Infantino e fa da eco al suicidio di una tifosa iraniana, morta all'inizio di questo mese dopo essersi data fuoco in segno di protesta. La donna era stata infatti arrestata per aver partecipato a un match in tribuna.

I funzionari della FIFA sono stati in Iran questa settimana per discutere i preparativi per il match di qualificazione ai Mondiali contro la Cambogia del 10 ottobre, cioè la loro prima partita casalinga della competizione in vista della Coppa del Mondo in programma nel 2022.