Nuova posizione? No, semplicemente Deulofeu è l'uomo designato a battere il calcio d'inizio, compito toccatogli per ben 9 volte contro il Manchester City. Una curiosa statistica che dimostra, come se il risultato non bastasse, il dominio della squadra di Guardiola.

La heat map del giocatore spagnolo nella sfida contro i Citizens infatti ha messo in evidenza che la zona del rettangolo di gioco in cui l'ex Milan ha toccato più volte il pallone è stato il cerchio di centrocampo.

