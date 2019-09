Emergono nuovi dettagli nel caso che, dopo la denuncia da parte della Juventus, ha portato all'arresto di 12 capotifosi della Curva Sud bianconera con il Corriere della Sera che ha pubblicato la testimonianza del presidente Andrea Agnelli.

Il 14 febbraio scorso, il massimo dirigente dei campioni d'Italia ha spiegato cosa ha portato la società a voler porre fine alla situazione vissuta all'Allianz Stadium. Che secondo Agnelli era diventata molto pericolosa.

Ovviamente non tutti i tifosi che vanno in curva sono delinquenti, ma alcuni ultras sì come Toia, Grancini e Mocciola (i capi dei gruppi Viking e Drughi). Chi andava in Curva ci entrava a suo rischio e pericolo, ho sempre saputo che quei gruppi potevano danneggiare e ricattare il club agendo in maniera violenta.