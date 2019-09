Formula 1, GP Singapore 2019: segui la gara in diretta live

Gli aggiornamenti sulla del Gran Premio di Singapore 2019.

di Matteo Bellan - 22/09/2019 13:50 | aggiornato 22/09/2019 15:59

Formula 1, GP Singapore 2019: diretta live e risultati gara

53/61 - Vettel ha circa 1" di margine su Leclerc, in pressing lì dietro. Verstappen sempre terzo e attento a non farsi beffare da Hamilton.

52/61 - La gara riparte normalmente! Vettel cerca subito di allungare su Leclerc. Intanto Giovinazzi è decimo, zona punti per l'italiano.

51/61 - SAFETY-CAR NUOVAMENTE!

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 50/61) ⚠️



Kvyat and Raikkonen crash at Turn 1!



The Iceman retires 😕#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/n1OoNCSoSu — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

50/61 - Contatto Kvyat-Raikkonen, il finlandese rimane fuori pista con la ruota sinistra anteriore danneggiata.

49/61 - Vettel ha circa 1" su Leclerc, che ne ha 2 su Verstappen. Gasly ottavo, seguito da Hulkenberg e Magnussen a completare la top 10.

48/61 - Ripartiti! Leclerc cerca di pressare Vettel, mentre Hamilton cerca di fare lo stesso con Verstappen.

47/61 - Da ricordare che le gare non possono andare oltre le 2 ore, il limite si avvicina. Al termine del giro la Safety-Car rientra.

46/61 - I piloti procedono lentamente dietro alla Safety-Car.

Safety-Car impegnata nella gara di Formula 1 a Singapore

44/61 - SAFETY-CAR ANCORA! Bisogna rimuovere la Racing Point di Perez dalla pista.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 43/61) ⚠️



It's a nightmare few laps for Racing Point 😭



Perez pulls over on the back straight#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WuzunENLta — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

43/61 - Leclerc si avvicina a Vettel. Intanto Perez si deve fermare per problemi tecnici, era decimo.

42/61 - Vettel guida la corsa con circa 1" su Leclerc, seguito a 2"2 da Verstappen. Poi ci sono Hamilton e Bottas. In top 10 anche Albon, Norris, Magnussen, Raikkonen e Perez.

41/61 - La gara è ripresa! Tutti vicinissimi, vediamo se ci saranno sorpassi a breve. Gasly in ruota a ruota con Stroll, si prende l'undicesima posizione. Il canadese viene passato pure da Hulkenberg e Giovinazzi, col quale ha un contatto e finisce per forare. Il pilota Racing Point rientra per cambiare gomme.

40/61 - Al termine del giro la Safey-Car rientrerà e la gara potrà proseguire normalmente.

39/61 - Safety-Car ancora in pista. Nessuno dei piloti davanti si è fermato per un pit-stop aggiuntivo.

36/61 - SAFETY CAR. Vettel perde così i 4"5 che aveva su Leclerc, il gruppo si ricompatterà. La Williams deve essere rimossa dal tracciato in sicurezza.

35/61 - Top 10: Vettel, Leclerc, Verstappen, Hamilton, Bottas, Albon, Hulkenberg, Norris, Magnussen e Raikkonen. Il miglior giro è di Leclerc. Contatto tra Russell e Grosjean, il pilota Williams è contro il muro e la sua monoposto andrà recuperata in fretta.

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 35/61) ⚠️



Grosjean and Russell collide, and the Williams is out



RUS: " ******... I shouldn't be surprised"#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/V14BQfZX2I — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

34/61 - Vettel ha 6" su Leclerc, terzo Verstappen a 2"9 da Charles. Hamilton a 4"6 dal pilota Red Bull e seguito da Bottas. Contatto tra Ricciardo e Giovinazzi, foratura per l'australiano. Antonio a fine giro rientra per cambiare gomme. Sosta pure per Ricciardo.

Sebastian Vettel al comando della gara di Formula 1 a Singapore

33/61 - Leclerc passa pure Giovinazzi, superato anche da Verstappen. L'italiano poi viene passato pure da Hamilton ed è tallonato da Bottas.

32/61 - Leclerc terzo, ha passato Gasly. Poco dopo anche Verstappen fa lo stesso.

31/61 - Vettel supera Giovinazzi ed è il nuovo leader della gara. Invece Leclerc è quarto dopo aver passato Ricciardo, cosa fatta pure da Verstappen poco dopo.

30/61 - Vettel infila in maniera prepotente Gasly, prendendosi la seconda posizione. Contatto tra i due, ma senza conseguenze fortunatamente. Verstappen ha superato Stroll, è sesto ora.

29/61 - Vettel ha superato Ricciardo, mentre Leclerc ha fatto lo stesso con Stroll. Leader della gara sempre Giovinazzi, partito con gomme dure e che deve ancora fermarsi. Secondo Gasly, anche lui partito con pneumatici hard. Terzo Vettel, poi Ricciardo e Leclerc.

Antonio Giovinazzi comanda la gara a sorpresa, ma deve ancora fare la sosta

28/61 - Leclerc deve liberarsi di Stroll e ha Verstappen attaccato dietro. Vettel ha preso Ricciardo e studia il sorpasso.

27/61 - Hamilton è rientrato per cambiare gomme, monta le bianche. Torna in pista ottavo, poco più avanti di Bottas. Leader della gara è Giovinazzi, che precede Gasly e Ricciardo. Intanto Vettel ha passato Stroll.

26/61 - I tempi di Hamilton sono crollando. Intanto Vettel ha preso Stroll e deve sbarazzarsene in fretta.

25/61 - Giro veloce di Bottas in 1'45"290. Il finlandese è a poco più di 4" da Verstappen.

24/61 - Hamilton continua a rimanere in pista, il suo pit-stop sarà ulteriormente ritardato. Le sue gomme soft non sono ancora così consumate. Intanto Verstappen è vicinissimo alla coppia Vettel-Leclerc. Davanti ai ferraristi ci sono Giovinazzi, Gasly, Ricciardo e Stroll.

Lewis Hamilton leader della gara di Formula 1 a Singapore

23/61 - Sosta per Bottas, anche per lui gomme bianche e rientro in pista in nona posizione dietro Verstappen.

22/61 - Hamilton non si ferma, rimane in pista con 5"7 su Bottas. Terzo Giovinazzi, poi Gasly e Ricciardo. Sesto Stroll. Vettel settimo ha fatto il giro veloce.

21/61 - Leclerc si ferma per montare pneumatici duri. Hamilton leader della corsa. Charles rientra in pista dietro a Vettel, i due sono settimo e ottavo.

20/61 - Pit-stop per Vettel e Verstappen, gomme bianche per loro. Rientrano rispettivamente decimo e dodicesimo, tra loro c'è Hulkenberg.

19/61 - Hamilton nuovamente vicino a Leclerc, mentre Bottas inizia ad insidiare Verstappen.

Verstappen precede Bottas e Albon

18/61 - Leclerc ha 1"5 di margine su Hamilton, il quale ha 2"5 su Vettel. Stesso gap tra Seb e Verstappen, che ha Bottas attaccato.

17/61 - Davanti il ritmo inizia ad aumentare. Raikkonen supera Kubica, sale al quindicesimo posto.

16/61 - Si ferma Raikkonen, gomme bianche dure pure per lui. Perez sigla il best lap, gira 2" più veloce di Leclerc.

15/61 - Hamilton si è avvicinato a Leclerc, forse vuole rompere gli indugi e cercare un sorpasso a breve. Il nuovo giro veloce è di Kvyat, che in precedenza aveva effettuato il pit-stop, seguito poi da Perez. Entrambi hanno montato pneumatici hard.

13/61 - Il ritmo continua ad essere complessivamente lento, dunque il gruppetto davanti è abbastanza compatto. Il giro più veloce dalla corsa è di Hulkenberg su Renault.

11/61 - La top 10 è la seguente: Leclerc, Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas, Albon, Norris, Giovinazzi, Magnussen, Gasly. Undicesimo Raikkonen.

10/61 - Verstappen vicinissimo a Vettel e Bottas attaccato al pilota Red Bull. Può succedere qualcosa a breve. Ricciardo supera la Toro Rosso di Kvyat, imitato anche da Stroll. Il russo perde due posizioni, scivola in quattordicesima.

9/61 - Leclerc mantiene circa 1" su Hamilton, che ha il medesimo vantaggio su Vettel. In agguato anche Verstappen e Bottas, con Albon che rimane a contatto con questo ritmo.

7/61 - Non varia niente nelle prime posizioni, sembra che i piloti in questa fase stiano cercando di salvaguardare le gomme. Il gruppetto è abbastanza compatto. Intanto Ricciardo ha superato Stroll, è tredicesimo.

5/61 - Leclerc ha circa 1" di vantaggio su Hamilton, il quale ha 1"6 su Vettel. Verstappen a sua volta è vicino a Seb. Ricciardo, partito ultimo, è risalito fino alla quattordicesima posizione e ha nel mirino Stroll.

4/61 - Il ritmo non è particolarmente veloce per adesso. Il miglior tempo lo ha realizzato Hulkenberg su Renault con gomme bianche dure.

2/61 - Leclerc non riesce a scappare, Hamilton si è avvicinato. Poi ci sono Vettel, Verstappen, Bottas e Albon abbastanza vicini tra loro. In top 10 anche Norris, Giovinazzi, Magnussen e Gasly. Già rientrati per una sosta Hulkenberg, Sainz e Russell: tutti protagonisti di contatti al via.

1/61 - Via! Leclerc mantiene la prima posizione, mentre Hamilton viene pressato da Vettel. Quarto Verstappen, seguito da Bottas e Albon. Più staccato l'altro gruppo.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT!



Leclerc surges away from Hamilton in the lead#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/EQdGoC36ep — Formula 1 (@F1) September 22, 2019

14:10 - Comincia il giro di formazione.

14:00 - Partito il conto alla rovescia verso l'inizio della corsa, ormai ci siamo quasi. Tra poco si farà sul serio. 61 i giri totali da completare oggi.

Ore 13:50 - Mancano 20 minuti al via della gara. Le monoposto sono schierate sulla griglia di partenza e i piloti si stanno concentrando al massimo. Si inizia a percepire la tensione dei protagonisti, consapevoli di non dover commettere errori allo start. Alla prima curva bisogna evitare inutili contatti.

Leclerc in pole position, ma sarà importante seguire anche la gara di Hamilton e Vettel.

F1, il riepilogo dopo le qualifiche a Marina Bay

Siamo arrivati al giorno della verità. Oggi sul circuito di Marina Bay si corre l'attesa gara del Gran Premio di Singapore 2019 di Formula 1. Nelle qualifiche grande sorpresa Charles Leclerc, in grado di conquistare la pole position. Adesso la curiosità è di capire se anche sul passo il pilota monegasco possa dimostrarsi così competitivo da giocarsi la vittoria.

Il favorito per il trionfo finale è senza dubbio Lewis Hamilton, che con la Mercedes completa la prima fila e che ha mostrato un ritmo migliore nelle prove libere. La partenza potrà già essere un momento chiave. Se Leclerc riuscirà a tenere dietro l'inglese, potrà avere qualche chance in più. La SF90 ha avuto degli aggiornamenti di aerodinamica che hanno funzionato, come testimoniato pure da Sebastian Vettel. Il tedesco scatta terzo e sarà affiancato dalla Red Bull di Max Verstappen. Terza fila per Valtteri Bottas e Alexander Albon.

Da seguire, come sempre, anche la lotta dietro ai tre top team. Le scuderie più in palla sembrano essere McLaren e Renault. Le due si giocano il quarto posto nella classifica costruttori e dunque il GP di questo weekend è molto importante. Carlos Sainz e Nico Hulkenberg partono affiancati in quarta fila, mentre Lando Norris apre la quinta e partirà assieme ad Antonio Giovinazzi. Da segnalare che Daniel Ricciardo si era qualificato ottavo, ma è stato retrocesso in ultima posizione per un uso eccessivo dell'MGU-K nel Q1 (erogata più potenza del consentito). Di seguito la griglia di partenza della gara di F1 a Singapore.

PRIMA FILA

Charles Leclerc - Ferrari in 1:36.217

Lewis Hamilton - Mercedes 1:36:408

SECONDA FILA

Sebastian Vettel - Ferrari 1:36.437

Max Verstappen - Red Bull 1:36.813

TERZA FILA

Valtteri Bottas - Mercedes 1:37.146

Alexander Albon - Red Bull 1:37.411

QUARTA FILA

Carlos Sainz - McLaren 1:37.818

Nico Hulkenberg - Renault 1:38.264

QUINTA FILA

Lando Norris - McLaren 1:38.329

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing 1:38.697

SESTA FILA

Pierre Gasly - Toro Rosso

Kimi Raikkonen - Alfa Romeo Racing

SETTIMA FILA

Kevin Magnussen - Haas

Daniil Kvyat - Toro Rosso

OTTAVA FILA

Sergio Perez - Racing Point

Lance Stroll - Racing Point

NONA FILA

Romain Grosjean - Haas

George Russell - Williams

DECIMA FILA

Robert Kubica - Williams

Daniel Ricciardo - Renault