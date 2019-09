L'ex giocatore del Bayern Monaco ammette di aver sofferto tantissimo: "Avere quel segno in faccia da bambino non è stato facile. Mi guardavano tutti".

22/09/2019

Tanta, troppa sofferenza. Per chiunque, ma soprattutto per un bambino. Franck Ribery è il nuovo leader tecnico della Fiorentina. Con il Bayern Monaco, d'altronde, ha vinto decine di titoli (25 in tutta la carriera). Il francese è però in particolare il nuovo leader carismatico dello spogliatoio viola. Fin da bambino ne ha vissute davvero di tutti i colori, dovendo imparare da subito che contavano i fatti, non l'apparenza. Ha dovuto imparare che essere è più importante che avere.

Un incidente lo ha sfigurato quando era ancora bambino. Ribery si è sempre sentito diverso dagli altri. Peggio: la gente lo ha sempre fatto sentire diverso. Si è sentito gli occhi di tutti puntati addosso (e li aveva...), si è sentito giudicato. Tutto per colpa di quella cicatrice che di certo non è stata una sua scelta. Eppure è difficile evitare di giudicare, anche quando di fronte c'è solo un bambino.

Non si pensa che la cicatrice che lasciano i commenti, gli sguardi, le risate, sono molto più profonde e dolorose del segno che c'è sulla pelle. Ribery ha sofferto tantissimo per questo, poi però ha capito che avrebbe potuto sfruttare quella cicatrice per crescere, per maturare, per dimostrare di essere veramente diverso rispetto agli altri, ma esclusivamente in senso positivo.

Fiorentina, Ribery si racconta: "La cicatrice mi ha segnato. Ma non ho mai pianto"

In un'intervista rilasciata a Canal+ Ribery ha raccontato di aver sofferto molto da piccolo ma di aver poi capito di poter usare la cicatrice per poter maturare più in fretta rispetto agli altri:

Quella cicatrice mi ha dato forza ha forgiato il mio carattere. Non è facile essere un bambino e avere una cicatrice così. Affrontare e accettare il modo in cui gli altri ti guardano, i commenti che fanno... La mia famiglia ha sofferto molto per questo. La gente mi guardava, diceva che la mia cicatrice era orrenda. Ovunque andavo ero osservato. Solo dopo molto tempo ho imparato a viverci e a trovare forza dagli sguardi della gente.

Così, passo dopo passo, Ribery è diventato grandi. Fuori dal campo e, di conseguenza, in campo. Ha vinto tutto in carriera, ma soprattutto ha vinto il pregiudizio della gente. Ha fatto capire a chi lo giudicava che contano i fatti. Sempre.

Non mi sono mai messo a piangere in un angolino, eppure ho sofferto molto. La cicatrice fa parte di me, la gente deve accettarmi per come sono

