La partita non andava trasmessa: denuncia per il Barça femminile

Il Barcellona è uno dei club del campionato che non ha ceduto i diritti televisivi all'Atletico e ha quindi reso visibile la partita ritenendo di averne diritto in quanto match casalingo. La Federazione però ha condannato l'azione minacciando denunce.

L'ACFF infatti ha rilasciato un duro comunicato contro il club catalano, reo di aver trasmesso sul proprio canale tematico la partita nonostante il giorno precedente fosse arrivato un divieto dal tribunale: Mediapro infatti aveva intentato una causa sostenendo di essere in possesso dei diritti televisivi e non ha dato il consenso.

