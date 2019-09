Il primo derby sulla panchina dell'Inter non poteva chiudersi meglio per Antonio Conte che ha visto la sua squadra battere il Milan riprendendosi dalla deludente prestazione di Champions League contro lo Slavia Praga.

Il tecnico nerazzurro ha parlato nella conferenza stampa post partita dicendosi soddisfatto della partita giocata dai suoi calciatori. Conte ha poi chiuso spiegando di essere concentrato al 100% sull'Inter nonostante il passato juventino.

Questa panchina dà grande responsabilità quotidiana, io darò tutto me stesso per l'Inter perché è il tipo di professionista che sono. Quando arrivo in una squadra divento subito il primo tifoso e non dormo per quella squadra. Ora sono interista e lo sarò anche dopo essermene andato.