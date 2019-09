Blaugrana mai così male dalla metà degli anni Novanta. Il tecnico fa autocritica dopo la brutta sconfitta di Los Carmenes: "La colpa è tutta mia".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 22/09/2019 10:09 | aggiornato 22/09/2019 10:13

Il Barcellona comincia a preoccupare. La bella vittoria col Valencia, arrivata solo sei giorni fa, sembra già lontana un'era geologica: se in settimana i blaugrana, sul campo del Borussia Dortmund, sono stati tenuti a galla solo dalle parate dell'ottimo Ter Stegen, a Los Carmenes - in uno degli anticipi del quinto turno di Liga - la squadra di Valverde è caduta sotto i colpi del neopromosso Granada. Gli andalusi si sono imposti per 2-0 giocando un calcio ordinato e organizzato, preoccupandosi esclusivamente di limitare le iniziative avversarie e trasformando il possesso palla del Barça (alla fine della partita le statistiche parleranno di un 74% contro il 26%) in un esercizio pressoché sterile.

I numeri parlano chiaro: quello del Barcellona è il peggior inizio di stagione da 25 anni. Era infatti dal 1994/95 che dalle parti del Camp Nou non totalizzavano 5 punti nelle prime giornate, anche se va detto che - a quei tempi - la vittoria valeva ancora due punti. Dunque la situazione attuale assume contorni ancora più disastrosi, soprattutto se - alle due vittorie corredate da un pari e due sconfitte - aggiungiamo i dati relativi alla fase realizzativa. A oggi, i blaugrana hanno segnato 12 reti subendone addirittura 9, una statistica preoccupante se consideriamo che, nelle ultime due annate, la squadra ne aveva presi rispettivamente solo 2 e 3.

Insomma, quest'anno è molto facile perforare la difesa del Barcellona, come paradossalmente dimostrato dalla goleada rifilata al Valencia. La squadra di Celades, pur non creando quasi nulla, è comunque riuscita a battere Ter Stegen per ben due volte, mettendo a nudo tutti i meccanismi di un reparto che al momento non sta funzionando. Drammatici sono anche i numeri offensivi: i 12 gol realizzati sono principalmente frutto di due "manitas" al Camp Nou, ma a Los Carmenes i blaugrana hanno effettuato un solo tiro verso la porta avversaria nonostante una prima linea che ha visto alternarsi Messi, Griezmann, Suarez e il giovane Fati. Lo stesso è capitato contro Athletic e Borussia, due dei match che hanno portato a 8 la striscia negativa fuori casa.

Una fase di Granada - Barcellona, partita vinta dagli andalusi per 2-0: nonostante il 76% di possesso palla, i blaugrana sono riusciti a tirare una sola volta verso la porta avversaria

Barcellona, Valverde lancia l'allarme: "Non giochiamo come vorremmo"

Era dal 2000/01, quando sulla panchina del Barcellona sedeva Lorenzo Serra Ferrer, che il Barcellona produceva così poco lontano dal Camp Nou. Il catalano venne poi esonerato a due mesi dalla fine della Liga per lasciare spazio a un'istituzione del club come Charlie Rexach, ma quell'anno la squadra finì quarta in campionato e si fermò alle semifinali di Europa League. Ai tempi però di qualità ce n'era veramente poca, al contrario di oggi:

Sono preoccupato per quello che stiamo facendo fuori casa. Sono quattro partite che non riusciamo a giocare come vorremmo, significa che non stiamo troppo bene. Alcuni dei ragazzi stanno rientrando solo adesso e sono indietro di condizione, ma non credo che i motivi siano solo questi. Ci manca lucidità nell'ultimo terzo di campo: gli avversari ci pressano alti e noi usciamo bene, ma poi non concludiamo.

Ernesto Valverde ammette le mancanze della sua squadra. L'ex tecnico dell'Athletic Bilbao non sta passando un buon periodo: nonostante la sessione di mercato per certi versi faraonica, in campo della miglior versione del Barça non vi è ancora stata traccia:

Il responsabile sono io, il colpevole se le cose non vanno è sempre l'allenatore. I giocatori scendono in campo e possono sbagliare, ma dietro ci sono le mie scelte. Si può vincere o perdere, ma quando perdi devi almeno aver meritato di vincere. Col Granada non è stato così.

Da qui alla prossima sosta per le nazionali, prevista per metà ottobre, i blaugrana sono attesi da quattro impegni abbastanza complicati: in Champions League affronteranno un'Inter quasi disperata dopo il brutto esordio contro lo Slavia, mentre in campionato se la vedranno con il rinato Villarreal, il Getafe di Bordalas e soprattutto l'attuale capolista Siviglia. Urge un'inversione di tendenza e serve alla veloce. Lo sa Valverde, lo sanno i giocatori che hanno già suonato la carica per il pronto riscatto.