Il celebre social network ha scelto il club catalano per cominciare un nuovo servizio dedicato ai tifosi, che attraverso un servizio a pagamento potranno accedere a una serie di contenuti esclusivi dedicati.

di Simone Cola - 22/09/2019 10:16 | aggiornato 22/09/2019 10:19

Tra i più ricchi, vincenti e amati club calcistici al mondo, il Barcellona da oggi è il primo club scelto da Facebook per lanciare uno dei suoi nuovi servizi in abbonamento: un vero e proprio fan club digitale, che permetterà agli oltre 340 milioni di tifosi blaugrana sparsi sul pianeta di essere più vicini alla squadra del cuore grazie all'accesso a contenuti esclusivi e numerose altre features.

Raggiunta la pagina Facebook ufficiale del Barcellona, sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento - che attualmente costa 2,49 € al mese - cliccando sul pulsante "Unisciti al Barça": a quel punto i membri del fan potranno avere un badge, rappresentante il logo del club, che apparirà a fianco del loro nome nei commenti sul social, numerosi sconti sul merchandising di Messi e compagni e molto di più.

La parte del leone la reciteranno però i contenuti esclusivi messi a disposizione dal Barça e che arriveranno sotto forma di Video Party, dirette che avranno come protagonisti membri e personalità della squadra e video on demand che mostreranno partite del passato, servizi e approfondimenti. Gli abbonati avranno accesso a un gruppo dedicato, dove potranno interagire tra loro e da cui potranno accedere dai contenuti, che appariranno anche sulla propria timeline.

Tra i servizi in arrivo per gli abbonati su Facebook anche un tour virtuale nel tempo del Barça, il Camp Nou.

Barcellona, al via il fan club digitale su Facebook

Club dall'antica e leggendaria tradizione, che affonda le proprie radici alla fine del 19esimo secolo e che ancora oggi rende rispettosamente omaggio al suo passato, il Barcellona si conferma allo stesso tempo sempre attento al presente e con lo sguardo costantemente proiettato nel futuro, la stessa capacità che gli permette di essere una realtà contemporaneamente catalana, spagnola e mondiale.

Primo club sportivo al mondo a sfondare quota un miliardo di euro di utili - avverrà al termine della stagione in corso - il club blaugrana si lancia dunque in questa nuova impresa e non dovrebbe stupire che sia stato il primo prescelto da Facebook per questo tipo di servizio, che a un modico prezzo permetterà ai tantissimi tifosi che il Barça vanta di poter mostrare al resto del mondo la propria fede nella squadra.

L'abbonamento - che come molti servizi del genere viene rinnovato automaticamente ogni mese e può essere interrotto in qualsiasi momento - sarà un modo per avvicinare sensibilmente i tifosi alla propria squadra (e viceversa) e presenterà continuamente nuovi contenuti, che oltre che nel gruppo dedicato e nella timeline potranno tutti essere trovati in uno speciale pulsante che apparirà agli abbonati sulla pagina ufficiale del club.