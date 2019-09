La stagione appena iniziata è quella dell'esplosione di Donyell Malen , giovanissimo attaccante olandese che in solamente 13 apparizioni ha già segnato 11 reti con la maglia del PSV Eindhoven più la rete all'esordio con la maglia dell'Olanda nella sfida contro la Germania. Il classe '99, vero erede di Lozano, è subito entrato nella lista di calciomercato delle big europee e la più interessata sarebbe l'Arsenal. Il problema? Furono proprio i Gunners a venderlo due anni fa per meno di 600.000 euro.

