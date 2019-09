L'opinionista Sky critica i rossoneri dopo la sconfitta nel derby: "Non serve ripetere che ci si aspetta di più, vanno trovate delle soluzioni. Per ora non si è visto nulla".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 22/09/2019 11:23 | aggiornato 22/09/2019 11:28

Sono giorni complicati in casa Milan e la netta sconfitta nel derby ha lasciato un senso di scoramento nell'ambiente rossonero per la pessima prestazione vista contro l'Inter, dopo 3 partite tutt'altro che convincenti in campionato.

La pensa allo stesso modo Lele Adani, che su Sky ha commentato la situazione della squadra di Giampaolo in maniera netta e severa. Spiegando che secondo lui non serve più parlare ma c'è bisogno che club, dirigenza e giocatori agiscano.

Chi è dentro il Milan deve trovare una soluzione più che puntare il dito cercando colpevoli, i dirigenti devono capire dove intervenire. Basta dire che "il Milan è il Milan" e che quindi non può essere così, bisogna trovare una soluzione: ora le delusioni sono i vecchi come Biglia, Calhanoglu, Piatek e Suso. Bisogna trovare la strada con Giampaolo, non serve dire che ci si aspettava di più: dei rossoneri si è visto poco e nulla.

Ora il Milan deve pensare a risollevarsi e il prossimo impegno sarà decisamente complicato in casa del Torino nel turno infrasettimanale. Ma Giampaolo sa già che la pazienza dei tifosi non è infinita e, come spiegato da Adani, è tempo di rialzarsi.