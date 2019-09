Il daghestano potrebbe concretamente scontrarsi contro uno dei fighter più forti di sempre: c'è l'apertura da parte del presidente della promotion, con un però.

di Massimiliano Rincione - 21/09/2019 13:20 | aggiornato 21/09/2019 14:25

Dana White apre, finalmente aggiungiamo noi, a Khabib Nurmagomedov vs Georges St-Pierre. Uno scenario praticamente impronosticabile fino a qualche mese fa, se si escludono ovviamente le menti sognanti di diversi fan delle mixed martial arts mondiali. Il tutto è nato da un’altra apertura, arrivata per bocca di Ali Abdelaziz: colui il quale si occupa di curare gli interessi di Khabib in qualità di manager ha infatti chiarito come il daghestano non abbia alcuna intenzione di affrontare Tony Ferguson. Un bel dilemma, considerato come a detta dei vertici della promotion – e di Dana White stesso – El Cucuy rappresenti il prossimo legittimo contendente al titolo dei pesi leggeri UFC.

Insomma, uno stallo alla messicana non da poco che si sta attualmente giocando ai due vertici del tavolo delle grandi decisioni UFC, con Khabib Nurmagomedov e il suo entourage che spingono per il money match contro GSP e Dana White che sembra – o meglio, sembrava – decisamente più propenso ad organizzare l’incontro con Ferguson, già saltato ben quattro volte in passato. E adesso voi ci direte: ma Dana White non aveva già detto di non essere più interessato a mettere in piedi un match tra Khabib e Ferguson? Certo, ma prima che quest’ultimo si sbarazzasse di Anthony Pettis e Donald Cerrone prima del limite, seppur per stop medico.

Adesso, però, le carte in tavola parrebbero essere decisamente diverse: seppur ponendo una sorta di veto, infatti, Dana White ha concretamente palesato l’ipotesi di una sfida da sogno tra Khabib Nurmagomedov e GSP. Come confermato a TMZ, però, fondamentale sarà la presenza di un fattore non da poco, vale a dire una mancata disponibilità di Tony Ferguson nell’affrontare il russo.

Quello contro Tony Ferguson è il match che bisogna fare. Abbiamo provato a metterlo in piedi quattro volte, quindi speriamo di riuscire a farcela questa volta. Ma, senza dubbio, parliamo del match con più senso. Khabib vs GSP? Anche questo potrebbe accadere. Vedremo quale sarà l'evolversi della situazione con Tony: lui ha delle opportunità che non ha ancora colto, perciò qualora decidesse di non sfruttarle potrei essere interessato a parlare del match con Georges St-Pierre.

Non ci sarà spazio, però, per una ulteriore difesa del titolo da parte di Khabib Nurmagomedov prima della fine dell’anno: come confermato dallo stesso atleta daghestano, infatti, la sua volontà pare essere quella di prendersi una piccola pausa, con The Eagle che tornerà verosimilmente nel primo semestre del 2020. Con buona pace di Tony Ferguson ed, eventualmente, GSP.