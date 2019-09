Il tennista australiano si giustifica così con i suoi compagni di squadra.

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 23:18 | aggiornato 21/09/2019 23:23

L'australiano Nick Kyrgios ne ha combinata un'altra delle sue. Il tennista è stato beccato dalle telecamere (non che abbia fatto qualcosa per nascondersi) mentre spiegava ai suoi compagni di squadra cosa l'avesse portato a distrarsi durante il match...

Durante l'incontro della Laver Cup contro lo svizzero Roger Federer, Kyrgios ha perso l'attenzione per qualcosa che non ha niente a che vedere con la partita di tennis in sé per sé. Questa la spiegazione data ai suoi compagni di squadra:

Mi dispiace ragazzi. Ho perso la concentrazione. Ho visto una ragazza molto eccitante tra la folla. Dato che sono onesto con tutti voi, devo dirvi che l'avrei sposata proprio ora. Proprio ora.

Qui sotto il video dell'episodio. Delle frasi che probabilmente continueranno a far parlare di Kyrgios, come sempre non solo per il suo talento con la racchetta in mano.