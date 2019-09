L'Inter batte il Milan 0-2 e fa suo il derby, decidono i gol nella ripresa di Brozovic e Lukaku. Successo meritato per i nerazzurri, nei rossoneri male Suso e Piatek.

di MarcoValerio Bava - 21/09/2019 22:48 | aggiornato 21/09/2019 22:50

L'Inter vince il derby, batte il Milan 2-0 e sale di nuovo in testa alla classifica di Serie A. Parte meglio la squadra di Conte, più convinta, più in fiducia forse rispetto all'avversario. Brozovic e Sensi danno geometrie alla manovra e trovano con costanza gli attaccanti, ma Lautaro e Lukaku non trovano la stoccata vincente. L'occasione più nitida capita al 20', Sensi pesca il Toro che calcia di prima intenzione ma trova un super Donnarumma, sulla ribattuta D'Ambrosio però coglie il palo a porta sguarnita.

Il Milan cresce con il passare dei minuti, trascinato soprattutto dalla vivacità di Leao che crea non pochi imbarazzi all'Inter: prima l'ex Lille conduce una ripartenza che porta a un gol annullato a Calhanoglu per un tocco di mano precedente di Kessie, poi disegna sulla testa di Piatek un cross solo da spingere in porta, ma il polacco è impreciso e manda alto. La gara è divertente, con continui capovolgimenti di fronte e Donnarumma è di nuovo prodigioso nel dire no alla rovesciata di D'Ambrosio, Lautaro poi insacca a porta vuota, ma il VAR rileva il millimetrico del terzino e cancella la possibile rete del vantaggio nerazzurro.

Ripresa subito viva, Sensi si prende un fallo sul lato corto sinistro dell'area del Milan: schema tra l'ex Cesena e Brozovic che va al tiro, trova la deviazione di Leao e porta in vantaggio l'Inter. C'è anche un minuto di suspance perché c'è da valutare la posizione (attiva o meno) di Lautaro, ma poi Doveri convalida dopo l'on field review. Il Milan accusa tanto il colpo subito e l'Inter prova a chiudere i conti, sembra averne di più, ma in campo regna la confusione, la frenesia e Donnarumma si salva su Lautaro. La sensazione però è che l'Inter sia ormai padrona del campo e quando Lukaku salta più alto di tutti sul cross di Barella e fa 2-0, la sensazione diventa certezza. Il Milan ci prova con l'orgoglio, Hernandez appena entrato scheggia il palo, ma il derby è nerazzurro.

Serie A, le pagelle di Milan-Inter

Milan (4-3-3): Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5,5 (71' Hernandez 6); Kessie 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (64' Paquetà 5,5); Suso 5, Piatek 5, Leao 5,5 (82' Rebic sv) All. Giampaolo 5

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Godin 7, De Vrij 6,5, Skriniar 6; D'Ambrosio 6, Barella 6,5 (82' Candreva sv), Brozovic 7, Sensi 6,5 (71' Vecino 6), Asamoah 6,5; Lautaro 6 (76' Politano 6), Lukaku 7. All. Conte 7

I migliori

Brozovic 7

È il faro in mediana, il giocatore al quale l'Inter si appoggia per iniziare sempre la manovra. Lui non si sottrae alla responsabilità, anzi sembra godere nell'avere in mano il pallino del gioco. Smista con classe, gioca con lucidità, ogni intervento anche in interdizione è pensato e ragionato. A inizio ripresa trova il gol che sblocca il derby con la complice deviazione di Leao. Poi ci prova ancora, ma Donnarumma blocca a terra. Ma il gol sembra quasi il minimo, la firma su un quadro fatto di tante giocate di rara intelligenza.

Godin 7

Gioca da terzo di destra, non è il suo ruolo naturale per lui che ha sempre giocato da perno centrale sia a quattro che a tre. Ma ha esperienza e leadership, intelligenza e capacità di lettura che gli permettono di muoversi con disinvoltura anche in questa nuova veste. Dalle sue parti transita Leao, un cliente non proprio comodo perché il rossonero ha velocità e tecnica, ma lui non va in affanno, gioca con la tranquillità di chi ne ha viste tante, è il migliore nel pacchetto difensivo nerazzurro. Usa forza, esperienza e pure qualche fallo utile a spezzare il ritmo altrui. Acquisto pesante.

Lukaku 7

Gioca di sponda, si sacrifica in mezzo ai centrali del Milan per aprire spazi a Lautaro, fa a sportellate dimostrando uno strapotere fisico a volte imbarazzante. Suda, lotta, ma di occasione ne capitano poche. Ne basterebbe una, pensa lui e pensa bene perché sul cross di Barella si divora Romagnoli, sale in cielo e con un colpo di testa da attaccante vero batte Donnarumma e regala il derby all'Inter.

I peggiori

Suso 5

Nel primo tempo ruba palla a Sensi, s'invola verso l'area di rigore e ha tre possibilità: scaricare su Leao, su Piatek o calciare. Sceglie la peggiore e cioè tirare in porta, la sua conclusione viene murata da Asamoah. Non si accende, non diventa mai un fattore, gira a largo, spazia senza mai trovare il guizzo giusto, viene controllato dal suo dirimpettaio nerazzurro. Giampaolo gli chiede di più, il suo derby è ampiamente insufficiente.

Romagnoli 5

Soffre la fisicità dell'attacco nerazzurro, Lukaku e Lautaro quando vanno al corpo a corpo gli creano non pochi imbarazzi, è un difetto che si porta dietro da sempre. L'argentino lo manda al bar con un tunnel e serve la diagonale di Rodriguez per evitare il peggio al Milan, poi Lukaku lo sovrasta e lo cancella in occasione dello 0-2 dell'Inter. Soffre tanto, non è in partita, dovrebbe essere il leader difensivo e invece è il primo ad affondare.

Piatek 5

Aveva zittito tutti dopo il rigore segnato contro il Verona, voleva mettere a tacere le critiche piovutegli addosso. Un atteggiamento eccessivo, perché il polacco nelle prime due di campionato aveva inciso davvero poco. La quarta gara in Serie A è un altro flop. Dovrebbe fungere da riferimento offensivo, da stoccatore, ma lui invece marca visita. Leao gli pennella sulla testa la palla del vantaggio sul finire di primo tempo e lui sparacchia alto, poi sparisce dal campo, De Vrij non deve fare molto per controllarlo. Fantasma.