di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 19:50 | aggiornato 21/09/2019 19:58

Ecco le scelte di formazione per il derby tra Milan e Inter, partita in programma per la quarta giornata di Serie A. Se per quanto riguarda la formazione dell'Inter è stata confermata la probabile (con Candreva che va in panchina nonostante sia recuperato, scelto D'Ambrosio per dare maggiore solidità in fase difensiva), per quanto riguarda il Milan la novità c'è stata eccome.

Giampaolo infatti ha giocato l'asso nella manica e la più grande novità delle formazioni è Rafael Leao, scelto dall'allenatore dei rossoneri per affiancare Piatek. Per il portoghese si tratta dell'esordio dal primo minuto.

Le formazioni di Milan-Inter, quarta giornata di Serie A

MILAN (4-3-1-2) - Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. All. Marco Giampaolo.

INTER (3-5-2) - Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku. All. Antonio Conte.