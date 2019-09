Nell'undici di partenza anche Dybala, nell'Hellas esordio stagionale per Samuel Di Carmine.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 17:11 | aggiornato 21/09/2019 17:16

Sono ufficiali le scelte di Maurizio Sarri e Ivan Jurić per la partita tra Juventus e Verona valida per la quarta giornata di campionato. Tante novità soprattutto nell'undici bianconero, che vede l'esordio stagionale di Gianluigi Buffon, ma soprattutto quello di Ramsey, che debutterà così in Serie A all'Allianz Stadium.

Fuori a sorpresa de Ligt, mentre in difesa troverà spazio dal primo minuto Demiral, centrale al fianco di Bonucci. Davanti spazio a Dybala, nel tridente insieme a Cuadrado e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il Verona, esordio stagionale per Di Carmine, trascinatore nella scorsa stagione in Serie B.

Juventus-Verona, formazioni ufficiali quarta giornata di Serie A.

JUVENTUS (4-3-3) - Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Maurizio Sarri

VERONA (3-4-2-1) - Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Ivan Jurić