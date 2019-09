L'allenatore francese non è disturbato dalle voci su un possibile ritorno di Mourinho alla guida del Blancos.

di Redazione Fox Sports - 21/09/2019 15:36 | aggiornato 21/09/2019 15:40

Ha parlato in conferenza stampa, Zinedine Zidane, per presentare la prossima sfida di Liga contro il Siviglia, ma anche per affrontare l'argomento del suo futuro al Real Madrid, che appare in bilico dopo la brutta sconfitta con il Psg in Champions League.

Allegri, Mourinho, Raul e Xabi Alonso sono solo alcuni dei nomi che sono stati associati alla panchina delle Merengues per sostituirlo, ma il tecnico francese è concentrato esclusivamente sul prossimo match:

Sarà l'occasione migliore per ribaltare questa situazione, per ripartire dopo la sconfitta di Parigi. Vogliamo vincere per andare in testa alla classifica.

Chiaramente però è stato affrontato il discorso sulle voci di mercato che lo riguardano:

Non mi da fastidio che si parli di Mourinho. È normale. Al Real Madrid funziona così: è difficile, ti criticano anche quando vinci, figurati quando perdi. Io questo club lo conosco bene. Adesso che le cose vanno male non è tutto nero come si dice in giro, così come non era tutto meraviglioso quando eravamo al top. Bisogna solo lavorare, e credere in quello facciamo

A Zidane viene anche domandato se si sia pentito di essere tornato: